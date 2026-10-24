SelfyConto con interessi al 4%, ultimi giorni per la promo di Banca Mediolanum

La promozione con cui Banca Mediolanum mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di ottenere interessi al 4% per 6 mesi con l’apertura di SelfyConto (e l’accredito dello stipendio) sta per terminare. L’offerta, infatti, è disponibile per richieste di apertura entro il 30 ottobre 2026, salvo proroghe. Il conto online ha un canone azzerato per un anno e include anche prelievi e bonifici gratis. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto. Si tratta dell’opportunità giusta per aprire un nuovo conto e ottenere un guadagno significativo sulla propria liquidità in eccesso, senza alcun rischio legato a investimenti.

Le caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

SelfyConto ha tutte le carte in regola per essere considerato come il conto giusto da aprire oggi. Tra le caratteristiche troviamo un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti oppure a tempo indeterminato per gli Under 30.

Da segnalare anche la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno). La carta è utilizzabile per prelievi gratis in area euro. Ci sono anche i bonifici senza commissioni.

I clienti possono richiedere la carta di credito, disponibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) e possono accedere anche al conto titoli per gli investimenti.

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi dal momento dell’apertura. La liquidità depositata può essere svincolata in qualsiasi momento e senza perdere gli interessi accumulati.

Per sfruttare questa promozione basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire una breve procedura di apertura online. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che scelgono SelfyConto entro il prossimo 30 ottobre.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.