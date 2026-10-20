Revolut down il 20 ottobre? Tutti gli aggiornamenti

I clienti di Revolut stanno segnalando un down del servizio. Il grafico qui sotto mostra la situazione attuale, fotografata dal portale Downdetector attraverso i feedback ricevuti. Seguiranno aggiornamenti, li allegheremo a questo articolo non appena disponibili.

Il down di Revolut: cosa sta succedendo?

La dashboard ufficiale conferma che tutti i sistemi sono funzionanti, ma le segnalazioni sono in forte aumento. Non sembra trattarsi di un problema circoscritto all’Italia, come testimoniano alcuni post su X accompagnati dall’hashtag #revolutdown, immancabile in questi casi. Qui sotto un esempio.

@statusisdown Yes, not working! — Rafael Rocha 🔥★彡 (@rocha78rj) October 20, 2026

C’è chi racconta di essere alle prese con un messaggio di errore che recita Qualcosa è andato storto (o simile).

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 08:43)

I feedback sono in forte aumento, quadruplicati negli ultimi dieci minuti. Questa la situazione attuale.

Arrivano segnalazioni un po’ da ovunque. Qui sotto un post dalla Grecia.

Revolut is down in Greece 🇬🇷

#RevolutDown — Δ0ν (@d0nofficial) October 20, 2026

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 08:49)

I problemi sembrano riguardare sia la procedura di autenticazione sia i pagamenti. I feedback inviati danno riferimento ad anomalie che si verificano sia da applicazione mobile sia da interfaccia web.

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 08:53)

Abbiamo trovato la conferma del problema, pubblicata dal profilo ufficiale del supporto di Revolut. Fa riferimento a una generica interruzione del servizio . I tecnici sono già al lavoro per risolverlo. Questa la traduzione del messaggio.

Salve. Al momento stiamo riscontrando un’interruzione che coinvolge diversi servizi, di conseguenza, è possibile che si verifichino problemi con la nostra app. Il nostro team tecnico è al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento nel minor tempo possibile. Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati. Per qualsiasi altra domanda o dubbio, non esitate a contattarci: il nostro team vi fornirà assistenza al più presto.

Hi there. We’re currently experiencing a service disruption affecting multiple services. Therefore, you might experience issues with our app. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience during this time.We’re sorry for any inconvenience this may have caused you. If you have any other questions or concerns, please let me know. Rest assured our team will assist you as soon as possible. — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 09:01)

Nel frattempo, le segnalazioni continuano ad aumentare. C’è chi segnala problemi anche con i prelievi.

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 09:09)

Tra i messaggi di errore mostrati dall’app c’è Siamo spiacenti, qualcosa è andato storto. Prova di nuovo . Intanto, la dashboard ufficiale continua a confermare che tutti i sistemi sono pienamente funzionanti.

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 09:31)

Altro incremento dei feedback inviati dai clienti di Revolut al portale Downdetector. I problemi si verificano durante l’accesso al conto o, per chi riesce a effettuare l’autenticazione, durante l’esecuzione delle operazioni.

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 10:12)

Nell’ultima mezz’ora è stata registrata una flessione nel volume dei feedback inviati a Downdetector. Rimangono molti, ma potrebbe essere il segnale di una situazione che si appresta a tornare alla normalità.

Aggiornamento (20 ottobre 2026, ore 10:47)

Ulteriore diminuzione delle segnalazioni. Al tempo stesso, però, la dashboard ufficiale ora conferma i problemi che interessano tutti i suoi servizi: dalla registrazione all’accesso, dai pagamenti alle riceriche, fino a prelievi, cambio valuta, trading, persino il supporto.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.