 Fino a 650€ di buoni Amazon con il conto online a canone gratuito di Crédit Agricole
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Fino a 650€ di buoni Amazon con il conto online a canone gratuito di Crédit Agricole

Fino a 650€ di buoni Amazon con il conto online a canone gratuito di Crédit Agricole
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La banca francese Crédit Agricole offre fino a 650 euro di buoni regalo Amazon ai nuovi titolari del suo conto online a canone gratuito. La promozione è valida per tutti coloro che richiederanno un nuovo conto entro il 2 novembre.

I 650 euro di buoni da spendere su amazon.it si dividono nel seguente modo:

  • 50 euro di welcome bonus inserendo il codice promo VISA al momento dell’apertura del conto, richiedendo la carta di debito VISA ed effettuando almeno una transazione entro 30 giorni di qualsiasi importo
  • 100 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione
  • 100 euro effettuando una spesa pari o superiore a 2.000 euro con la carta di debito associata al conto
  • 400 euro invitando i propri amici ad entrare in Crédit Agricole (50 euro in buoni regalo per ogni amico invitato)
Pagina offerta Crédit Agricole

credit agricole conto corrente online

Nell’offerta riveste un ruolo centrale la carta di debito Visa, con cui è possibile pagare online e nei negozi, sia in Italia che all’estero. Volendo, è possibile anche caricarla sul proprio wallet digitale così da non doverla portare con sé quando si è fuori casa. E sempre per quanto riguarda la carta di debito associata al conto, offre l’opportunità di impostare dei limiti di utilizzo giornalieri o mensili direttamente dall’app.

Un’altra promozione attiva ha per protagonista il 4% annuo lordo per 4 mesi per chi sceglie di aprire gratuitamente il conto deposito. Non vi sono spese di apertura o gestione, né requisiti da soddisfare come l’accredito dello stipendio o della pensione, a differenza della maggior parte delle altre analoghe iniziative.

Pagina offerta Crédit Agricole

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Pubblicato il 23 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
23 ott 2026
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