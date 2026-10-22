Bonifici SEPA e prelievi gratuiti con il conto corrente online SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che propone numerosi servizi gratuiti. Tra questi si annoverano i bonifici SEPA ordinari e istantanei, nonché i prelievi presso tutti gli ATM in Italia e nei Paesi appartenenti all’Unione europea.

Il canone del conto è a zero il primo anno, poi passa a 3,75 euro al mese. I titolari di SelfyConto possono però azzerare il canone anche dopo il primo anno se accreditano lo stipendio o spendono almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

La carta di debito in questione è la Mediolanum Card. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza può essere utilizzata ovunque, sia in negozio che online, sia in Italia che in qualsiasi altro Paese del mondo.

La Mediolanum Card è disponibile in due formati. Il primo è quello classico, dunque una tessera fisica con cui prelevare, effettuare pagamenti con carta, eccetera. Il secondo è invece virtuale, dunque occorre aggiungere la propria carta al wallet digitale del telefono e verificare la compatibilità con il proprio dispositivo mobile.

Tornando a SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum include ulteriori servizi a costo zero. Tra questi si annoverano ad esempio l’addebito delle utenze, lo stesso accredito dello stipendio, più l’assistenza via chat da parte del servizio clienti per risolvere qualsiasi eventuale dubbio circa il proprio conto.

Chiudiamo infine con la promozione attiva in questi ultimi giorni del mese: gli utenti che aprono SelfyConto entro il 30 ottobre, e richiedono la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, riceveranno il 4% annuo lordo sui propri risparmi, fino a 500.000 euro.

L’apertura del conto è disponibile online sul sito bancamediolanum.it e richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero. Lo stesso discorso vale poi per la costituzione di un nuovo deposito a tempo.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.