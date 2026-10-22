Bonifici SEPA e prelievi gratuiti con il conto corrente online SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che propone numerosi servizi gratuiti. Tra questi si annoverano i bonifici SEPA ordinari e istantanei, nonché i prelievi presso tutti gli ATM in Italia e nei Paesi appartenenti all’Unione europea.
Il canone del conto è a zero il primo anno, poi passa a 3,75 euro al mese. I titolari di SelfyConto possono però azzerare il canone anche dopo il primo anno se accreditano lo stipendio o spendono almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.
La carta di debito in questione è la Mediolanum Card. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza può essere utilizzata ovunque, sia in negozio che online, sia in Italia che in qualsiasi altro Paese del mondo.
La Mediolanum Card è disponibile in due formati. Il primo è quello classico, dunque una tessera fisica con cui prelevare, effettuare pagamenti con carta, eccetera. Il secondo è invece virtuale, dunque occorre aggiungere la propria carta al wallet digitale del telefono e verificare la compatibilità con il proprio dispositivo mobile.
Tornando a SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum include ulteriori servizi a costo zero. Tra questi si annoverano ad esempio l’addebito delle utenze, lo stesso accredito dello stipendio, più l’assistenza via chat da parte del servizio clienti per risolvere qualsiasi eventuale dubbio circa il proprio conto.
Chiudiamo infine con la promozione attiva in questi ultimi giorni del mese: gli utenti che aprono SelfyConto entro il 30 ottobre, e richiedono la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, riceveranno il 4% annuo lordo sui propri risparmi, fino a 500.000 euro.
L’apertura del conto è disponibile online sul sito bancamediolanum.it e richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero. Lo stesso discorso vale poi per la costituzione di un nuovo deposito a tempo.