Con il conto online HYPE si ottengono fino a 25€ di bonus d'ingresso

Per chi sta valutando la sottoscrizione di un nuovo conto online, segnaliamo che il conto tutto italiano HYPE consente di ottenere fino a 25 euro di bonus d’ingresso. Per ottenerlo è sufficiente aprire un nuovo conto utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER e spendere almeno 50 euro con la carta associata al conto nei 30 giorni successivi all’apertura.

Sono tre i piani messi a disposizione da HYPE, ognuno dei quali dà diritto a un bonus differente: 5 euro per il conto gratuito HYPE, 20 euro per il conto Next e 25 euro per il conto Premium.

HYPE è il conto a canone zero che, a fronte di un bonus d’ingresso di 5 euro, permette di pagare e gestire le proprie spese quotidiane al meglio. Include una carta virtuale che consente di effettuare pagamenti sia online che in negozio, un box risparmi per raggiungere i propri obiettivi a breve, medio o lungo periodo, più un cashback online per gli acquisti tramite app.

Per chi vuole la carta fisica associata al conto c’è HYPE Next, il cui canone è pari a 2,90 euro al mese mentre il bonus d’ingresso raggiunge l’importo di 20 euro. Il canone include una carta fisica appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, l’invio di bonifici istantanei gratuiti, più un pacchetto assicurativo su acquisti, assistenza medica e riparazione elettrodomestici. Tra le altre cose, con la carta è possibile anche effettuare prelievi senza commissioni.

Infine, HYPE Premium è il conto all inclusive che regala un bonus d’ingresso di 25 euro. La quota mensile del canone include la carta fisica Mastercard World Elite, un pacchetto assicurativo per viaggi all’estero, assistenza medica, acquisti, riparazione elettrodomestici, assistenza digitale e furti ATM, più bonifici ordinari e istantanei illimitati, pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo e l’assistenza via e-mail, telefono, chat e WhatsApp.

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