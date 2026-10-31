 SelfyConto: ecco come ottenere il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

SelfyConto: ecco come ottenere il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

SelfyConto: ecco come ottenere il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027
Fintech Conti
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

I nuovi clienti di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, possono beneficiare del canone gratuito fino al 31 dicembre 2027. Per riuscirci è sufficiente accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card.

La Mediolanum Card integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard, ciò significa che è accettata ovunque nel mondo, sia in negozio che online. Presenta un canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno dal secondo, ma se si opta per la card virtuale il canone rimane a zero anche dopo i primi dodici mesi.

Pagina offerta SelfyConto

selfyconto conto online banca mediolanum

Sono privi di costi anche i prelievi effettuati con la carta presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’Unione europea. Ciò è valido sempre, indipendentemente dai contanti di cui si ha bisogno. Si tratta di un plus non da poco, visto e considerato che le commissioni relative ai prelievi all’estero rappresentano una voce di spesa non banale per i viaggiatori.

I prelievi di contante senza commissioni sono uno dei servizi a costo zero inclusi in SelfyConto. Alla lista si aggiungono l’invio dei bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’addebito delle utenze, l’accredito dello stipendio, l’assistenza via chat in caso di problemi e il supporto da parte di un consulente finanziario per destreggiarsi nel complicato mondo della finanza.

Per aprire un nuovo conto online occorre collegarsi alla pagina iniziale di SelfyConto, cliccare sul pulsante verde “Apri il conto” e completare la procedura guidata in quattro passaggi offerta da Banca Mediolanum. Per velocizzare le operazioni, inoltre, è possibile usare lo SPID.

La prima domanda a cui rispondere è “Come vuoi aprire il conto?”, con la scelta che ricade su “Per me” (scelta predefinita) o “Per me e un’altra persona”, da scegliere se si intende aprire un conto cointestato.

Pagina offerta SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Pubblicato il 31 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con il conto online HYPE si ottengono fino a 25€ di bonus d'ingresso

Con il conto online HYPE si ottengono fino a 25€ di bonus d'ingresso
Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon

Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon
Interessi al 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere

Interessi al 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere
Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Con il conto online HYPE si ottengono fino a 25€ di bonus d'ingresso

Con il conto online HYPE si ottengono fino a 25€ di bonus d'ingresso
Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon

Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon
Interessi al 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere

Interessi al 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere
Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Revolut down il 28 ottobre: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Federico Pisanu
Pubblicato il
31 ott 2026
Link copiato negli appunti