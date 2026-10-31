SelfyConto: ecco come ottenere il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

I nuovi clienti di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, possono beneficiare del canone gratuito fino al 31 dicembre 2027. Per riuscirci è sufficiente accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card.

La Mediolanum Card integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard, ciò significa che è accettata ovunque nel mondo, sia in negozio che online. Presenta un canone gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno dal secondo, ma se si opta per la card virtuale il canone rimane a zero anche dopo i primi dodici mesi.

Sono privi di costi anche i prelievi effettuati con la carta presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’Unione europea. Ciò è valido sempre, indipendentemente dai contanti di cui si ha bisogno. Si tratta di un plus non da poco, visto e considerato che le commissioni relative ai prelievi all’estero rappresentano una voce di spesa non banale per i viaggiatori.

I prelievi di contante senza commissioni sono uno dei servizi a costo zero inclusi in SelfyConto. Alla lista si aggiungono l’invio dei bonifici SEPA istantanei e ordinari, l’addebito delle utenze, l’accredito dello stipendio, l’assistenza via chat in caso di problemi e il supporto da parte di un consulente finanziario per destreggiarsi nel complicato mondo della finanza.

Per aprire un nuovo conto online occorre collegarsi alla pagina iniziale di SelfyConto, cliccare sul pulsante verde “Apri il conto” e completare la procedura guidata in quattro passaggi offerta da Banca Mediolanum. Per velocizzare le operazioni, inoltre, è possibile usare lo SPID.

La prima domanda a cui rispondere è “Come vuoi aprire il conto?”, con la scelta che ricade su “Per me” (scelta predefinita) o “Per me e un’altra persona”, da scegliere se si intende aprire un conto cointestato.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.