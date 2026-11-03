Conto Crédit Agricole: interessi al 4% per 4 mesi e fino a 800€ in regalo su Amazon

Il Conto Online a canone zero di Crédit Agricole rappresenta una delle opzioni più interessanti per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Con la promo di novembre, infatti, questo prodotto garantisce fino a 800 euro di Buoni Amazon in regalo e aggiunge anche la possibilità di sfruttare un conto deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 4 mesi dall’apertura. Per accedere all’offerta e aprire il conto basta seguire una breve procedura online tramite il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile qui di sotto.

Le caratteristiche del conto corrente

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole prevede le seguenti caratteristiche:

canone zero, senza requisiti da rispettare

carta di debito a canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese)

prelievi gratis dagli ATM della banca

bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con canone di 49,99 euro/anno

conto deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 4 mesi

(tasso annuo lordo) per i primi 4 mesi assistenza in filiale in caso di necessità

A completare i vantaggi c’è la promo che garantisce Buoni Amazon in regalo:

50 euro di welcome bonus

di welcome bonus 100 euro con l’accredito di stipendio o pensione

con l’accredito di stipendio o pensione fino a 150 euro utilizzando la carta di debito (l’importo effettivo cambia in base al totale di spese effettuate nei primi 60 giorni dall’apertura del conto)

utilizzando la carta di debito (l’importo effettivo cambia in base al totale di spese effettuate nei primi 60 giorni dall’apertura del conto) fino a 500 euro con la promo “porta un amico” (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto)

Si tratta di una promo molto interessante e ricca di vantaggi. Per sfruttarla subito e aprire il conto corrente con Crédit Agricole basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di apertura online. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che scelgono oggi il conto.