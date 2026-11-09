Banca Mediolanum offre fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon con SelfyConto

La nuova offerta di novembre di Banca Mediolanum consente di avere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto corrente online SelfyConto. L’importo complessivo lo si ottiene con due buoni, uno da 50 euro e l’altro da 200 euro.

Per riscattare il primo buono regalo da 50 euro spendibile su amazon.it occorre aprire SelfyConto entro l’8 gennaio ed effettuare una spesa complessiva di almeno 50 euro con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto corrente.

Il secondo buono da 200 euro richiede la sottoscrizione di un prodotto finanziario a scelta tra prodotto di risparmio gestito oppure prodotto protezione, entrambi forniti da Banca Mediolanum. La sottoscrizione deve avvenire entro il 30 aprile, mentre la perfezione del contratto entro il 31 maggio.

Banca Mediolanum provvederà a inviare i due buoni regalo Amazon all’indirizzo e-mail con cui l’utente in questione ha completato in precedenza l’iscrizione a SelfyConto. Per quanto riguarda le tempistiche, il regolamento sottolinea che l’invio dei due buoni avverrà entro sei mesi dal termine della Manifestazione, vale a dire il 15 giugno.

Se non conoscete SelfyConto, vi possiamo dire che è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Una volta concluso il periodo promozionale il canone corrisponde a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo con l’accredito dello stipendio sul conto oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card ogni mese

Diversi i servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online di Banca Mediolanum, su tutti l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei più il prelievo dei contanti presso gli ATM di qualsiasi banca in Italia e in Europa. Inoltre è possibile contare anche sull’assistenza gratuita via chat, sull’addebito delle utenze e sul supporto di un consulente finanziario dedicato.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.