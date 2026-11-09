Banca Mediolanum offre fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon con SelfyConto

La nuova offerta di novembre di Banca Mediolanum consente di avere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto corrente online SelfyConto. L’importo complessivo lo si ottiene con due buoni, uno da 50 euro e l’altro da 200 euro.
Per riscattare il primo buono regalo da 50 euro spendibile su amazon.it occorre aprire SelfyConto entro l’8 gennaio ed effettuare una spesa complessiva di almeno 50 euro con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto corrente.
Il secondo buono da 200 euro richiede la sottoscrizione di un prodotto finanziario a scelta tra prodotto di risparmio gestito oppure prodotto protezione, entrambi forniti da Banca Mediolanum. La sottoscrizione deve avvenire entro il 30 aprile, mentre la perfezione del contratto entro il 31 maggio.
Banca Mediolanum provvederà a inviare i due buoni regalo Amazon all’indirizzo e-mail con cui l’utente in questione ha completato in precedenza l’iscrizione a SelfyConto. Per quanto riguarda le tempistiche, il regolamento sottolinea che l’invio dei due buoni avverrà entro sei mesi dal termine della Manifestazione, vale a dire il 15 giugno.
Se non conoscete SelfyConto, vi possiamo dire che è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Una volta concluso il periodo promozionale il canone corrisponde a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo con l’accredito dello stipendio sul conto oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card ogni mese
Diversi i servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online di Banca Mediolanum, su tutti l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei più il prelievo dei contanti presso gli ATM di qualsiasi banca in Italia e in Europa. Inoltre è possibile contare anche sull’assistenza gratuita via chat, sull’addebito delle utenze e sul supporto di un consulente finanziario dedicato.