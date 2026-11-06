Conto online a canone zero per 1 anno e fino a 250€ in Buoni Amazon con SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno di Banca Mediolanum. Nell’ambito della nuova promozione della banca meneghina, inoltre, con la sua apertura è possibile ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.

Il primo passaggio da compiere è aprire un nuovo conto entro l’8 gennaio e spendere almeno 50 euro con la carta di debito Mediolanum Card entro il 30 aprile. Gli utenti che soddisfano queste due condizioni beneficiano di un buono Amazon del valore di 50 euro.

Il secondo step prevede la sottoscrizione di un prodotto protezione o risparmio gestito tramite i canali digitali della banca o la figura del Selfy Assistant, il consulente finanziario che Banca Mediolanum mette a disposizione dei clienti titolari di SelfyConto. Per la sottoscrizione c’è tempo fino al 30 aprile, mentre l’ultima data utile per la perfezione del contratto è fissata al 31 maggio. Con questa azione si riceve un buono Amazon da 200 euro.

Dal regolamento dell’iniziativa apprendiamo che la consegna dei buoni regalo spendibili su Amazon.it avviene entro sei mesi la conclusione della Manifestazione, che coincide con il prossimo 15 giugno. Di conseguenza, sia il buono da 50 euro che quello da 200 euro saranno disponibili nella seconda metà del 2027.

Entrambi i buoni saranno recapitati all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della sottoscrizione di SelfyConto. Per avere la certezza di riceverli, dunque, è importante che l’e-mail sia valida e realmente in uso. Il suggerimento è di usare una e-mail che già si impiega per ricevere comunicazioni ufficiali e non una nuova.

Detto questo, SelfyConto include numerose operazioni gratuite, tra cui i bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei, i prelievi presso gli ATM in Italia e in area Ue, la carta di debito digitale Mediolanum Card (disponibile anche come tessera fisica), l’addebito delle utente e l’assistenza via chat. L’apertura del conto può essere effettuata anche tramite SPID.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.