 Conto Corrente a canone zero, 4% annuo e 800€ in Buoni Amazon? Crédit Agricole
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto Corrente a canone zero, 4% annuo e 800€ in Buoni Amazon? Crédit Agricole

Cerchi un conto corrente a canone zero, con il 4% di interesse annuo lordo e fino a 800€ in Buoni Amazon? Scegli subito Crédit Agricole.
Conto Corrente a canone zero, 4% annuo e 800€ in Buoni Amazon? Crédit Agricole
Fintech Conti
Cerchi un conto corrente a canone zero, con il 4% di interesse annuo lordo e fino a 800€ in Buoni Amazon? Scegli subito Crédit Agricole.
Crédit Agricole - Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Solo Crédit Agricole ti assicura un conto corrente a canone gratuito e con il 4% annuo lordo per quattro mesi che apri online in soli 5 minuti. Con oltre 2,8 milioni di clienti e più di 2 milioni di download, è una soluzione decisamente intelligente per chi cerca una gestione furba e conveniente delle proprie finanze. Tra l’altro puoi ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon.

Ottieni fino a 800€ in Buoni Amazon

Ottieni i primi 50 euro di Welcome Bonus aprendo il conto online e inserendo il codice promozionale “VISA” quando è possibile. Successivamente richiedi la carta di debito VISA ed effettua almeno una transazione di qualunque importo entro e non oltre 60 giorni. E se accrediti lo stipendio o la pensione ricevi altri 100 euro in Buoni Amazon. Niente male vero? Tuttavia non è ancora finita qui.

Infatti, con Crédit Agricole, oltre al canone gratuito e al 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi, puoi ottenere fino a 150 euro in Buoni Amazon utilizzando la tua nuova carta di debito VISA. In base all’importo speso, tramite acquisti online, POS e pagamenti tramite wallet digitale, potrai ottenere:

  • 50€ per una spesa totale tra 1.000€ e 1.999,99€;
  • 100€ per una spesa totale tra 2.000€ e 2.999,99€;
  • 150€ per una spesa pari o superiore a 3.000,00€.

Conto Corrente Crédit Agricole: smart, canone zero e 4%

Grazie al Conto Corrente Crédit Agricole hai una soluzione smart per gestire le tue finanze a canone zero. Questo significa che la tenuta del conto è completamente gratuita ovvero non dovrai pagare alcun canone mensile. Inoltre, tutte le principali funzionalità e operazioni sono gratuite:

  • tenuta conto;
  • app e Home Banking;
  • bonifici Sepa Online;
  • bonifici Istantanei;
  • domiciliazioni bancarie;
  • invio estratto conto e documento di sintesi periodico, online.
Scegli Crédit Agricole

Un altro vantaggio è il 4% annuo lordo per 4 mesi con apertura gratuita del conto deposito a zero spese. In questo modo i tuoi risparmi valgono di più e fruttano senza che tu debba fare nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere

Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere
Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto
Nuovo furto di criptovalute, la vittima è Mercado Bitcoin

Nuovo furto di criptovalute, la vittima è Mercado Bitcoin
Hack Binance: accesso tramite falso colloquio di lavoro

Hack Binance: accesso tramite falso colloquio di lavoro
Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere

Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere
Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto
Nuovo furto di criptovalute, la vittima è Mercado Bitcoin

Nuovo furto di criptovalute, la vittima è Mercado Bitcoin
Hack Binance: accesso tramite falso colloquio di lavoro

Hack Binance: accesso tramite falso colloquio di lavoro
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 nov 2026
Link copiato negli appunti