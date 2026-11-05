Conto Corrente a canone zero, 4% annuo e 800€ in Buoni Amazon? Crédit Agricole

Solo Crédit Agricole ti assicura un conto corrente a canone gratuito e con il 4% annuo lordo per quattro mesi che apri online in soli 5 minuti. Con oltre 2,8 milioni di clienti e più di 2 milioni di download, è una soluzione decisamente intelligente per chi cerca una gestione furba e conveniente delle proprie finanze. Tra l’altro puoi ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon.

Ottieni i primi 50 euro di Welcome Bonus aprendo il conto online e inserendo il codice promozionale “VISA” quando è possibile. Successivamente richiedi la carta di debito VISA ed effettua almeno una transazione di qualunque importo entro e non oltre 60 giorni. E se accrediti lo stipendio o la pensione ricevi altri 100 euro in Buoni Amazon. Niente male vero? Tuttavia non è ancora finita qui.

Infatti, con Crédit Agricole, oltre al canone gratuito e al 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi, puoi ottenere fino a 150 euro in Buoni Amazon utilizzando la tua nuova carta di debito VISA. In base all’importo speso, tramite acquisti online, POS e pagamenti tramite wallet digitale, potrai ottenere:

50€ per una spesa totale tra 1.000€ e 1.999,99€;

100€ per una spesa totale tra 2.000€ e 2.999,99€;

150€ per una spesa pari o superiore a 3.000,00€.

Conto Corrente Crédit Agricole: smart, canone zero e 4%

Grazie al Conto Corrente Crédit Agricole hai una soluzione smart per gestire le tue finanze a canone zero. Questo significa che la tenuta del conto è completamente gratuita ovvero non dovrai pagare alcun canone mensile. Inoltre, tutte le principali funzionalità e operazioni sono gratuite:

tenuta conto;

app e Home Banking;

bonifici Sepa Online;

bonifici Istantanei;

domiciliazioni bancarie;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico, online.

Un altro vantaggio è il 4% annuo lordo per 4 mesi con apertura gratuita del conto deposito a zero spese. In questo modo i tuoi risparmi valgono di più e fruttano senza che tu debba fare nulla.