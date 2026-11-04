Nuovo furto di criptovalute, la vittima è Mercado Bitcoin

Dopo Binance e Polymarket è il turno di Mercado Bitcoin. Il più grande exchange del Brasile ha confermato il furto di circa 49 milioni di dollari in criptovalute. Gli esperti di Chainalysis sono immediatamente intervenuto per limitare i danni, riuscendo a congelare circa 11 milioni di dollari. Le indagini sono in corso.

Depositi e prelievi sospesi

Il furto subito da Mercado Bitcoin (circa 4,5 milioni di utenti in America Latina) sembra la copia esatta di quello che ha interessato Binance. Ignoti cybercriminali sono riusciti ad accedere ai suoi hot wallet il 2 novembre. Hanno quindi trasferito asset attraverso 17 blockchain, tra cui Bitcoin, Ethereum, Base, Tron e Polygon, per un totale di circa 49 milioni di dollari.

L’exchange ha contattato Chainalysis e fornito l’elenco delle transazioni non autorizzate. Gli esperti dell’azienda di New York hanno quindi collaborato con forze dell’ordine e partner per bloccare alcuni asset, tra cui le stablecoin. Al momento sono stati congelati circa 11 milioni di dollari (oltre 4,5 milioni in USDT solo da Tether).

Mercado Bitcoin ha comunicato che sono stati temporaneamente sospesi depositi e prelievi. L’exchange ha sottolineato che i clienti non hanno perso nulla e che non c’è stato un furto di dati. Ha inoltre pubblicato gli indirizzi dei wallet verso i quali sono state trasferite le criptovalute.

In base all’ultimo aggiornamento di ieri, il valore degli asset interessati dall’incidente ammonta attualmente a 36,3 milioni di dollari. Grazie all’aiuto dei partner sono stati bloccati 12,9 milioni di dollari. Come indicato sul sito ufficiale, le operazioni sulla piattaforma sono ancora sospese.

Gli utenti troveranno aggiornamenti costanti su X. Al termine dell’indagine verranno forniti ulteriori dettagli. Al momento non si conoscono gli autori, né le tecniche utilizzate per rubare le criptovalute.