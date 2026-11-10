Binance: data breach dopo il furto di criptovalute?

Il noto gruppo ShinyHunters avrebbe sottratto i dati di oltre 300 milioni di clienti di Binance. I cybercriminali hanno chiesto un “riscatto” di 900.000 dollari per non divulgare le informazioni. Un portavoce dell’exchange più grande del mondo ha smentito il data breach. Gli esperti di Elliptic hanno intanto scoperto come i nordcoreani di TraderTraitor cercano di riciclare i 6,3 miliardi di dollari in criptovalute rubate a fine ottobre.

Data breach o truffa?

Un utente ha pubblicato un post su un forum per mettere in vendita i dati di 335 milioni di utenti di Binance, usando il nome ShinyHunters. C’è tuttavia il forte sospetto che sia stata sfruttata la notorietà del gruppo di cybercriminali, quindi si tratta di una truffa. Nel post sono elencate le informazioni che sarebbero state rubate, tra cui chiavi private dei wallet, password degli account, nomi, numeri di telefono, cronologia delle transazioni e documenti di identità.

Il truffatore scrive che i dati provengono da diversi paesi in cui opera Binance. I dati vengono offerti a 900.000 dollari. Questa è la somma che dovrebbe pagare Binance per evitare la divulgazione. Un portavoce dell’exchange ha comunicato che non c’è stato nessun data breach:

Non abbiamo riscontrato alcuna prova che i sistemi di Binance, i dati KYC dei clienti, le credenziali degli account, le chiavi private dei wallet o le informazioni sull’infrastruttura interna siano stati compromessi. In passato, casi analoghi hanno spesso riguardato dati sottratti tramite malware di tipo infostealer dai dispositivi stessi degli utenti, anziché una violazione dei sistemi di Binance.

Ci sono inoltre chiari indizi che si tratti di una truffa. Binance non ha le chiavi private dei wallet degli utenti, non conserva le password in chiaro e non opera in alcuni paesi elencati nel post. Tra l’altro, se l’autore del furto avesse veramente le chiavi private dei wallet potrebbe rubare direttamente le criptovalute, come hanno evidenziato altri utenti del forum.

Riciclaggio tramite meme coin

Gli esperti di Elliptic hanno individuato la tecnica usata dai cybercriminali nordcoreani per riciclare una parte dei 6,3 miliardi di dollari rubati a Binance. Circa 430.000 dollari sono stati riciclati in meme coin sulla blockchain NEAR, utilizzando un pool di liquidità su un exchange decentralizzato.

In pratica, i cybercriminali hanno creato sei meme coin. I relativi token sono stati quindi scambiati con asset reali nel pool. Ciò ha permesso di trasferire le criptovalute rubate tra i wallet passando attraverso il pool. Le transazioni sono registrate sulla blockchain pubblica, quindi possono essere tracciate. La tecnica rallenta però la ricerca.