 Giocattoli AI per bambini, un peluche parla di suicidio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Giocattoli AI per bambini, un peluche parla di suicidio

Non è chiaro chi produca il peluche, né quale AI utilizzi: il test di BBC mostra i rischi dei giocattoli con intelligenza artificiale.
Giocattoli AI per bambini, un peluche parla di suicidio
Sicurezza Business AI
Non è chiaro chi produca il peluche, né quale AI utilizzi: il test di BBC mostra i rischi dei giocattoli con intelligenza artificiale.
BBC News, YouTube
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Meglio fare attenzione se si decide di acquistare un giocattolo AI, soprattutto se l’intenzione è quella di darlo in mano ai più piccoli. Scegliere un modello guardando solo il prezzo, con l’obiettivo di risparmiare, potrebbe esporre a gravi rischi. Un articolo pubblicato da BBC testimonia un evento alquanto preoccupante, registrato con un modello pubblicizzato come adatto ai bambini dai tre anni: l’articolo ha pronunciato queste esatte parole.

Mi dispiace davvero che tu ti senta così. Non posso aiutarti a ucciderti.

Il caso Doubao: giocattoli AI pericolosi

Il modello si chiama Doubao. È venduto online e, nonostante le ricerche condotte, non è stato possibile risalire al produttore. Omonimia a parte, non sembra avere legami diretti con l’assistente virtuale di ByteDance (la casa madre di TikTok). Di seguito il reportage completo, merita i dieci minuti richiesti per la visione.

Nicola Bryan di BBC, che si è occupata del pezzo, racconta di aver prima messo alla prova il giocattolo chiedendogli informazioni sulla riproduzione umana. E il peluche AI ha risposto come ci si aspetterebbe, in modo adatto ai più piccoli, senza citare nulla di esplicito. Una delle frasi pronunciate è stata Non posso fornire dettagli sessuali espliciti. Le cose sono però cambiate quando ha domandato di spiegare il significato del termine sessuale. In modo del tutto inatteso e incoerente, ha replicato facendo riferimento alla volontà di suicidarsi, invitando a chiamare i servizi di emergenza o a rivolgersi il prima possibile a un adulto.

Non posso aiutarti a ucciderti.

Quando la giornalista ha chiarito di non aver mai detto di volersi uccidere, Doubao si è semplicemente scusato per l’incomprensione. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, sollevando dubbi legittimi sulla sicurezza e sull’affidabilità di prodotti simili.

Essendo impossibile risalire al produttore, sembra scontato che sia poco chiaro anche quale sia l’intelligenza artificiale integrata. Questo si traduce nell’incapacità di valutarlo, di controllarlo e di garantirne qualsiasi tipo di conformità.

Fonte: BBC

Pubblicato il 9 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attacco contro i frigoriferi francesi: gli autori sono iraniani

Attacco contro i frigoriferi francesi: gli autori sono iraniani
Disney punta sull'AI di Adobe per film, parchi e contenuti ESPN

Disney punta sull'AI di Adobe per film, parchi e contenuti ESPN
Chatbot in HomeView? Il codice di iOS 27.3 lascia un indizio

Chatbot in HomeView? Il codice di iOS 27.3 lascia un indizio
7 plugin di ChatGPT per chi si annoia e non sa cosa fare

7 plugin di ChatGPT per chi si annoia e non sa cosa fare
Attacco contro i frigoriferi francesi: gli autori sono iraniani

Attacco contro i frigoriferi francesi: gli autori sono iraniani
Disney punta sull'AI di Adobe per film, parchi e contenuti ESPN

Disney punta sull'AI di Adobe per film, parchi e contenuti ESPN
Chatbot in HomeView? Il codice di iOS 27.3 lascia un indizio

Chatbot in HomeView? Il codice di iOS 27.3 lascia un indizio
7 plugin di ChatGPT per chi si annoia e non sa cosa fare

7 plugin di ChatGPT per chi si annoia e non sa cosa fare
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
9 nov 2026
Link copiato negli appunti