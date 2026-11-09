Dati della DIA in vendita sul dark web, archivio da 222 MB

Ennesimo attacco informatico contro le istituzioni italiane. Dark Web Informer, società specializzata nel monitoraggio delle attività cybercriminali, ha scoperto la vendita sul dark web di un archivio di circa 222 MB con 302 file appartenenti alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Al momento non ci sono conferme sul furto o sull’autenticità dei documenti.

Informazioni su organizzazioni criminali e dossier

L’archivio da 222 MB è stato messo in vendita ieri sera da un certo “weykofa”. Nella descrizione viene elencato il contenuto: informazioni relative a 25 organizzazioni criminali, dossier operativi, registri investigativi, documentazione di intelligence, comunicazioni con Europol e istituzioni europee, fotografie inedite di operazioni di polizia, comunicati stampa sotto embargo, statistiche interne alla divisione, documenti finanziari e dati personali di tre dipendenti.

Il venditore chiede agli interessati di contattarlo per fare un’offerta in Bitcoin o Monero. Non ci sono campioni di documenti che permettono di stabilire l’autenticità. Non è inoltre indicato quando sarebbe avvenuto il furto dei dati. Al momento non sono arrivate conferme o smentite dalla Direzione Investigativa Antimafia o dal Ministero dell’Interno.

In ogni caso sembra evidente che l’Italia è ormai diventata un bersaglio preferito dai cybercriminali. Potrebbero essere attacchi coordinati da vari gruppi russi. In pochi giorni sono stati colpiti i frigoriferi dei supermercati, inviati falsi allarmi per bombe sugli aerei e pubblicati i dati personali del ministro degli esteri Antonio Tajani, del procuratore di Roma Francesco Lo Voi e del capo della Polizia Postale Ivano Gabrielli.

Quanto accaduto sarà oggetto della riunione di domani del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato al Viminale dal Ministro Matteo Piantedosi. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato di aver evidenziato i rischi della guerra ibrida da quattro anni e che occorre prevenire gli attacchi migliorando la sicurezza informatica.

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha sottolineato che l’Italia spende meno della metà della media G7 in cybersicurezza e che il governo Meloni ha tagliato 15 milioni di euro l’anno alla Strategia nazionale di cybersicurezza fino al 2037 (180 milioni in meno) con la legge di bilancio 2025.