Il Black Friday di Surfshark è l'occasione giusta per una nuova VPN

Per una nuova VPN illimitata è possibile puntare sull’offerta del Black Friday di Surfshark che ora garantisce un risparmio dell’85%. Scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo, il prezzo della VPN si riduce fino a 2,49 euro al mese. Da segnalare anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, a cui è possibile accedere tramite il link qui di sotto. Questa promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti che la richiesto tramite il sito dellaVPN.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Sfruttando la promozione del Black Friday, inoltre, le condizioni del servizio diventano ancora più convenienti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di navigare con la protezione della crittografia, in modo da accedere a Internet in sicurezza anche da una rete non privata.

Da segnalare la possibilità di sfruttare una politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. C’è poi un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese. La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea.

La promo del Black Friday di Surfshark è l’occasione giusta per poter navigare in sicurezza con una VPN illimitata. Il prezzo si riduce fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, premendo sul box qui di sotto.