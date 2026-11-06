GTA 6 non è gratis e per smartphone, truffe in aumento

Il gioco più atteso dell’anno sarà disponibile dal 19 novembre (10 novembre per chi ha effettuato il preordine online). Ovviamente è una ghiotta occasione per i cybercriminali. Gli esperti di Netcraft hanno individuato diversi siti che promettono l’accesso anticipato a GTA 6, la versione per smartphone e copie gratuite. Si tratta ovviamente di truffe. Lo scopo è distribuire malware e rubare i soldi delle ignare vittime.

GTA 6 in arrivo, cybercriminali in agguato

Le truffe erano iniziate dopo l’annuncio dell’avvio dei preordini. Sono continuate quando Netflix ha pubblicato l’anteprima estesa. Il lancio ufficiale di GTA 6 è molto vicino, quindi sono comparsi altri siti fasulli che sfruttano immagini del gioco per ingannare i visitatori.

Le truffe possono essere suddivise in quattro categorie. La prima include siti che sfruttano il nome di CyberLeek, diventato famoso per aver pubblicato immagini, video e demo giocabili. Gli esperti di Netcraft hanno individuato oltre 120 nomi di dominio contenenti “cyberleak”. Gli utenti possono scaricare una presunta versione completa di GTA 6 effettuando un pagamento in criptovalute. Alla fine perderanno i soldi e installeranno un malware sul computer.

Con il secondo tipo di truffa viene promesso l’accesso anticipato alla versione per PC (Rockstar Games ha annunciato solo le versioni per PlayStation e XBOX). Anche in questo caso viene chiesto un pagamento in criptovalute. Su altri siti fasulli vengono pubblicizzate versioni per Android e iOS (che non esistono). Nel primo caso, l’utente deve scaricare file APK. Quasi certamente verrà installato un malware.

Ci sono infine diversi siti che promettono copie gratuite del gioco oppure l’accesso alla modalità online (non annunciata). In questi casi, lo scopo è rubare indirizzi email o altri dati personali. Le truffe proseguiranno ovviamente anche dopo il lancio ufficiale. Netcraft prevede furti di credenziali e distribuzione di malware tramite siti di phishing, falso supporto tecnico, cheat, mod e crack.