Microsoft aggiorna le app XBOX per PC, web e cloud

Microsoft annunciato la disponibilità della nuova app XBOX per PC che offre maggiori prestazioni e semplifica la ricerca dei giochi. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiornato le app per XBOX Cloud Gaming su smart TV e visori VR compatibili. La nuova interfaccia web è invece accessibile ad un numero maggiore di utenti. È tuttavia necessaria l’iscrizione al programma XBOX Insider, seguendo queste istruzioni.

Nuova app XBOX per PC, web e cloud

Microsoft ha elencato le cinque principali novità dell’app XBOX per PC. La prima si nota subito dopo aver installato l’aggiornamento. L’app si avvia fino al 60% più rapidamente. Le varie pagine, tra cui Home, Store e Game Pass, vengono caricate fino al 50% più velocemente, mentre le finestre all’interno dell’app si aprono fino al 65% più rapidamente. Le prestazioni reali dipendono però dalla dotazione hardware e dalla connessione Internet.

Diversi miglioramenti riguardano la libreria: navigazione semplificata, filtri aggiornati e nuove modalità di organizzazione dei giochi. Microsoft ha aggiornato anche la parte social. Gli amici e le funzionalità fanno ora parte della navigazione principale, rendendo più semplice vedere a cosa stanno giocando i propri amici, avviare una chat o unirsi a un gruppo.

È stata migliorata anche la ricerca. I risultati includono giochi (compresi i titoli installati e i contenuti aggiuntivi) e persone. Sono state infine rinnovate le schede di gioco, la schermata iniziale, le impostazioni e le animazioni per rendere l’app più facile da consultare e navigare.

A fine gennaio era stata annunciata la nuova interfaccia web di XBOX Cloud Gaming. Ora è disponibile per un numero maggiore di utenti. È molto simile a quella dell’app per PC. C’è anche una modalità desktop per sfruttare schermi più grandi. Presenti inoltre l’opzione per modalità chiara/scura e cinque livelli di contrasto per utenti con disabilità visiva.

Microsoft ha infine aggiornato l’interfaccia di XBOX Cloud Gaming per smart TV e visori VR compatibili (l’elenco è in questa pagina). Due giorni fa era stata annunciata la funzionalità che permette di usare lo smartphone come controller.