Xbox Cloud Gaming: come provare la nuova interfaccia

Xbox Cloud Gaming è un progetto su cui Microsoft sta puntando sempre di più: in linea con questo impegno, arriva oggi l’annuncio della disponibilità pubblica per la nuova interfaccia web del servizio. Va precisato che è ancora in anteprima. In questa fase, l’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere i feedback necessari per intervenire con le dovute ottimizzazioni.

La nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming

Nello screenshot qui sotto è possibile vedere il layout ridisegnato, profondamente cambiato rispetto alla versione precedente. Varia innanzitutto la modalità di navigazione tra i contenuti. La software house chiarisce che alcune funzionalità potrebbero essere ancora mancanti.

Dunque, come attivare la nuova interfaccia Web di Xbox Cloud Gaming? È molto semplice basta seguire questi semplici passaggi.

Visitare la pagina xbox.com/play con un browser compatibile;

effettuare il login, fare clic sull’immagine del profilo (in alto a destra) e selezionare Impostazioni;

dopodiché, attivare l’opzione Funzionalità di anteprima (come nell’immagine qui sotto) e premere Sì sul messaggio che compare.

Dopo pochi secondi, sarà sufficiente aggiornare la pagina per trovarsi di fronte al restyling. Per l’invio dei feedback è sufficiente premere il logo di Xbox in alto a sinistra, selezionare Invia feedback e compilare il modulo che compare.

La nuova strategia di Microsof per il gaming

Ormai da tempo, Microsoft sta puntando sempre più sul cloud gaming, sugli abbonamenti Game Pass (di recente interessati da un forte aumento dei prezzi) e sulla propria attività di publisher per quanto riguarda l’ambito gaming. Vedremo sempre meno esclusive per le sue piattaforme, come dimostra ad esempio l’arrivo di Forza Horizon 6 su PlayStation 5. Ciò nonostante, il gruppo di Redmond sembra intenzionato a produrre almeno un’altra console: potrebbe arrivare sul mercato tra il 2027 e il 2028. Ricordiamo che l’attuale generazione Series X/S ha fatto il suo debutto nel 2020 e inevitabilmente si avvicina al termine del ciclo vitale.