Giocare costa sempre di più: i nuovi prezzi di Xbox Game Pass

In un certo senso, c’era da aspettarselo. Non tanto per le voci di corridoio che quasi sempre anticipano l’annuncio di un rincaro, ma per le dinamiche di una legge non scritta: proponi un ottimo servizio con una spesa accessibile, fidelizza l’utente concedendogli il tempo necessario a sentirsi agganciato, poi fai scattare l’aumento di prezzo o scombina le carte in tavola. È quanto appena fatto con Xbox Games Pass.

I nuovi abbonamenti a Xbox Game Pass

L’abbonamento costerà di più nella sua incarnazione migliore. E questo è quanto. Per indorare la pillola, Microsoft ha introdotto alcune novità (anche di rilievo) per i tre piani che lo compongono. L’impressione è però che i giocatori avrebbero preferito mantenere le formule precedenti ed evitare il rialzo. Ecco il nuovo assetto dell’offerta che richiama alla mente quella di PlayStation Plus.

Essential a 8,99 euro al mese;

a 8,99 euro al mese; Premium a 12,99 euro al mese;

a 12,99 euro al mese; Ultimate a 26,99 euro al mese.

Di fatto, chi in precedenza aveva attivato la sottoscrizione Core di Xbox Game Pass si ritrova ora con la Essential e da Standard si passa automaticamente a Premium. Rimane il piano PC (senza accesso da console), proposto a 14,99 euro al mese.

Tra le novità ci sono l’inclusione del cloud gaming a 1440p in tutte le formule e l’aggiunta di abbonamenti extra come quelli a Ubisoft+ Classics e a Fortnite Crew, oltre a bonus legati al programma Rewards. Il punto di forza rimangono i titoli giocabili al day one: tra questi Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2.

A far discutere è soprattutto il forte rincaro del piano Ultimate, proposto in precedenza a 17,99 euro al mese. Così come già avvenuto in altri ambiti, quello dello streaming in primis, con tutta probabilità i malumori dureranno non più di qualche settimana, giusto il tempo di metabolizzare gli aumenti. Poi, Microsoft potrà monetizzare ulteriormente la popolarità di un servizio capace negli anni di attrarre, fidelizzare e agganciare i suoi utenti.