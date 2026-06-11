Perché Valve ha deciso di dire addio alle gift card di Steam

Tra qualche mese non vedremo più le gift card di Steam sugli espositori di negozi e supermarket: Valve ha deciso di ritirarle dal mercato. La responsabilità non è da attribuire ai costi legati alla stampa né alla loro sostenibilità economica, ma all’attività dei truffatori.

Steam: niente più gift card fisiche nei negozi

Introdotti nel 2012, i buoni regalo che permettono di riscattare credito sulla piattaforma sono stati affiancati dalla loro controparte digitale cinque anni più tardi, nel 2017. Nel tempo, l’azienda ha dovuto gestire diverse tipologie di frodi, attraverso la collaborazione con rivenditori e forze dell’ordine oltre che introducendo modifiche mirate. Ora, però, la situazione è diventata insostenibile, a tal punto da spingere a una scelta drastica.

Man mano che abbiamo continuato a introdurre sempre più restrizioni, i truffatori si sono adattati. Continuano ad avere un impatto sui clienti di Steam e su altri individui ignari. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di terminare il programma dei buoni regalo di Steam nei negozi al dettaglio.

Quelli già in circolazione rimarranno in vendita, ma una volta esauriti non ne arriveranno altri: stop ai rifornimenti. La previsione è quella di assistere al sold out entro la fine del 2026. Quelli digitali non subiranno invece alcuna modifica.

Per utenti e giocatori sarà una possibilità in meno, perderanno un’opzione. Poter contare sulle gift card fisiche significa poterle acquistare e poi sbloccare nel proprio account Steam anche senza dover obbligatoriamente pagare con una carta di credito o con un metodo online, semplicemente presentandole in cassa al negozio o al supermercato.

Come funzionano le truffe con i buoni regalo

Le frodi relative ai buoni regalo non interessano certo solo la piattaforma di Valve. Un report della Federal Trade Commission cita altre truffe legate, ad esempio, ai servizi di Google e Apple. Solitamente i criminali spingono le loro vittime a comprarle, per poi comunicare loro i codici necessari a sbloccare il credito.