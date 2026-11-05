XBOX Cloud Gaming: smartphone come controller su smart TV

Microsoft ha annunciato due nuove modalità per controllare i giochi sul cloud. La prima è una funzionalità preliminare e consente di usare lo smartphone come controller su smart TV compatibili con XBOX Cloud Gaming. La seconda, disponibile solo negli Stati Uniti, sfrutta invece la connettività Wi-Fi del recente XBOX Nano Controller.

Lo smartphone diventa un controller

L’accesso al servizio XBOX Cloud Gaming è possibile con PC, smartphone, tablet, console XBOX, visori VR di Meta e smart TV. Oltre all’abbonamento (che da novembre prevede limiti di utilizzo) serve ovviamente un controller Bluetooth o USB per giocare sulla smart TV.

Per gli utenti che non hanno un controller è ora disponibile un’alternativa. È infatti possibile utilizzare uno smartphone (Android o iOS) come controller sulle smart TV supportate. I vari controlli verranno mostrati nel browser. La funzionalità è ancora preliminare e deve essere attivata nelle impostazioni dell’account. Quando l’utente lancia un gioco vedrà l’opzione per usare lo smartphone.

XBOX Nano Controller tramite Wi-Fi

Il nuovo XBOX Nano Controller (49,99 euro in Italia) deve essere collegato alla smart TV tramite Bluetooth. Microsoft ha ora svelato una funzionalità nascosta (scoperta da alcuni giornalisti). Il controller può essere collegato direttamente a XBOX Cloud Gaming tramite Wi-Fi.

Questa novità è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. Per effettuare la configurazione serve l’app XBOX beta per Android o l’app XBOX Accessories per PC (solo Insider). Dopo aver collegato il controller alla rete Wi-Fi domestica si può giocare sul cloud usando lo stesso account XBOX. Microsoft afferma che questa opzione riduce la latenza dell’input rispetto alla connessione Bluetooth.

Entrambe le soluzioni sono ancora preliminari, quindi potrebbero esserci problemi. Gli utenti sono invitati a fornire un feedback per aiutare Microsoft nella risoluzione.