XBOX Cloud Gaming: limiti orari mensili e pay-as-you-go

Microsoft ha annunciato due novità che riguardano XBOX Cloud Gaming. A partire dal mese di novembre, gli abbonati ai piani Games Pass non avranno più accesso illimitato, ma verrà introdotto un tetto mensile per lo streaming. L’accesso al servizio sarà inoltre possibile in modalità “pay-as-you-go“, quindi senza un pagamento vincolato.

I costi del cloud gaming sono aumentati

All’inizio di ottobre 2025, Microsoft ha aumentato i prezzi degli abbonamenti Game Pass (Essential, Premium e Ultimate). In seguito alle proteste dei giocatori, la nuova CEO ha deciso di ridurre il prezzo del piano Ultimate, ma i nuovi giochi della serie Call of Duty arriveranno circa 12 mesi dopo il lancio.

Microsoft sottolinea che il costo del cloud gaming aumenta con l’aumentare degli utenti e della durata delle sessioni di gioco (inizialmente XBOX Cloud Gaming era incluso solo nel piano Ultimate). Quindi per evitare (forse) ulteriori rincari sono stati introdotti limiti mensili. A partire dal mese di novembre, gli abbonati Ultimate, Premium e Essential potranno giocare in streaming fino a 15, 10 e 5 ore al mese, rispettivamente. Superate queste soglie sarà possibile acquistare ore aggiuntive su XBOX Store (i prezzi verranno comunicati in seguito).

Gli utenti che giocano saltuariamente possono sfruttare la nuova modalità “pay-as-you-go“. Invece di sottoscrivere l’abbonamento Game Pass, da novembre potranno acquistare le ore di streaming su XBOX Store, ma solo per alcuni giochi di cui possiedono la licenza. È una soluzione consigliata per chi ha una XBOX One e vuole giocare ai titoli per XBOX Series X/S oppure per chi non possiede una XBOX.

Recentemente è stata annunciata la funzionalità che consente di convertire i dischi fisici dei giochi in copie digitali, quindi accessibili tramite XBOX Cloud Gaming. A fine luglio è stato avviato un test per lo streaming con pubblicità. I giocatori possono accedere al servizio gratuitamente, ma la sessione dura solo un’ora.