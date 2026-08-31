Steam: mega leak da 12 TB, c'è anche Half-Life 2: Episode 3

Potrebbe essere il più grande leak di giochi della storia. Nel weekend è stato rilasciato tramite BitTorrent un archivio di oltre 12 TB che contiene tutti i titoli disponibili su Steam tra il 2003 e il 2013. Il materiale è stato scaricato da un vecchio server di Valve accessibile da Internet. Ci sono anche gli asset dell’atteso Half-Life 2: Episode 3, mai rilasciato dall’azienda di Bellevue.

Grave errore di Valve, nessun hack o furto

Oltre 13 anni fa, Valve ha annunciato SteamPipe, un nuovo sistema di distribuzione dei contenuti che sfrutta il protocollo standard HTTP. Con la sostituzione del precedente sistema Steam2, basato su un protocollo proprietario, è stato migliorato il rilascio degli aggiornamenti e delle patch.

Durante la transizione, diversi asset di Valve sono rimasti sui vecchi server Steam2 e si pensava fossero stati persi per sempre. Invece sono riapparsi dopo oltre 13 anni. Qualcuno ha trovato un server Steam2 accessibile da Internet (quindi senza nessuna protezione) ed effettuato un dump completo per un totale di oltre 12 TB.

Può essere scaricato tramite BitTorrent o sfogliato a questo link. Ci sono diversi asset, tra cui build, prototipi e versioni giocabili di alcuni giochi sviluppati da Valve, tra cui Portal 2, Left 4 Dead 2 e Counter-Strike: Global Offensive. La scoperta più inattesa riguarda i contenuti di Half-Life 2: Episode 3.

Half-Life 2, considerato uno dei migliori sparatutto in prima persona della storia, è stato annunciato nel 2004. Prima del rilascio, il codice sorgente era stato rubato da un hacker tedesco (successivamente arrestato). Nel 2006 e 2007 sono arrivati Episode One e Episode Two. Valve aveva previsto la distribuzione di Half-Life 2: Episode 3, ma il progetto è stato cancellato.

Nell’archivio ci sono anche gli asset di F-Stop, il sequel di Portal mai rilasciato. Oltre a quelli di Valve sono presenti versioni preliminari di vari giochi di terze parti, tra cui Call of Duty, Resident Evil, Mirror’s Edge, Batman: Arkham Asylum, Dragon Age: Origins, Spore, Sonic the Hedgehog 4 e Spec Ops: The Line. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali di Valve.