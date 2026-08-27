 Microsoft permette di convertire i dischi XBOX in digitale
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Microsoft permette di convertire i dischi XBOX in digitale

Microsoft ha annunciato la funzionalità che permette di ottenere la copia digitale dei giochi inserendo il disco nelle XBOX One e XBOX Series X.
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Microsoft ha annunciato la funzionalità che permette di ottenere la copia digitale dei giochi inserendo il disco nelle XBOX One e XBOX Series X.
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L’indiscrezione era circolata all’inizio di luglio. Microsoft ha confermato ieri sera che gli iscritti al programma Insider potranno testare la nuova funzionalità Disc-to-Digital. Sarà possibile convertire i dischi fisici dei giochi XBOX in copie digitali a partire dal 31 agosto. In futuro, l’azienda di Redmond potrebbe seguire l’esempio di Sony.

Versioni digitali dei giochi per XBOX One e XBOX Series X

I dischi fisici occupano spazio e possono danneggiarsi impedendo l’avvio del gioco, ma sono una proprietà dell’utente. Le versioni digitali offrono una maggiore flessibilità di utilizzo, ma l’utente possiede solo la licenza del gioco che potrebbe essere revocata in qualsiasi momento. Microsoft ha deciso di offrire i vantaggi di entrambe le opzioni.

Come scrive la CEO Asha Sharma, una collezione di giochi fisici racchiude anni di ricordi e storie che meritano di essere preservate. A partire dal 31 agosto, gli iscritti al programma Insider potranno ottenere una copia digitale dei dischi fisici per XBOX One e XBOX Series X. Al lancio della funzionalità verranno supportati migliaia di titoli e altri arriveranno nei giorni successivi (se c’è l’autorizzazione dei publisher).

Gli utenti dovranno inserire il disco fisico nella console, avviare il gioco e richiedere la corrispondente versione digitale. Quest’ultima verrà associata all’account Microsoft e sarà accessibile anche tramite XBOX Play Anywhere e XBOX Cloud Gaming, quindi su tutti i dispositivi supportati. Se il disco fisco viene prestato o venduto, la relativa copia digitale verrà trasferita al nuovo account, quindi non è possibile un doppio accesso allo stesso gioco.

Microsoft ha recentemente aumentato i prezzi delle console, quindi le versioni “digital only” dovrebbero essere preferite dai nuovi utenti. Non è noto se la futura console (nome in codice Project Helix) avrà un lettore per i dischi. Se così fosse, la funzionalità Disc-to-Digital sarebbe l’unico modo per avere la retrocompatibilità.

Sony ha già confermato che i nuovi giochi verranno rilasciati solo in digitale da gennaio 2028. Microsoft potrebbe seguire la strada del diretto concorrente.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 27 ago 2026

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