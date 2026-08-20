Un altro leak di GTA 6, forse è trapelata una build giocabile

Sarebbe un danno enorme per Rockstar Games e per il publisher Take-Two, se le voci di corridoio circolate oggi trovassero conferma: una build giocabile di GTA 6 potrebbe essere stata sottratta e finita nelle mani di CyberLeek, lo stesso autore del leak di ieri. Andiamo con ordine per ricostruire cosa è successo.

Il nuovo leak di GTA 6: ci sta già giocando?

A poche ore di distanza dalla pubblicazione di alcuni filmati, immagini e della mappa di Leonida (lo stato che include Vice City), la stessa fonte ha pubblicato altri video di gameplay. In uno di questi si vede il protagonista Jason che spara su un muro, componendo la scritta LEEK . Fa così pensare che la clip sia stata registrata direttamente con il titolo in esecuzione. Per ovvie ragioni, non possiamo allegare il materiale trapelato.

Gli altri spezzoni condivisi mostrano la città dall’alto mentre si vola su un piccolo aereo, la selezione delle stazioni radio da ascoltare in-game, gli elementi dell’interfaccia e uno scontro con degli addetti alla sicurezza. Durante quest’ultimo, il personaggio li colpisce a mani nude e con un taser, prima di rubare un mezzo pesante e darsi alla fuga. C’è anche una sequenza in slow motion durante il combattimento, assente nei titoli precedenti della serie.

Manca una settimana alla lunga anteprima

Tra una settimana esatta, il 27 agosto, sarà trasmessa la lunga anteprima di Grand Theft Auto VI, uno sguardo ufficiale e approfondito al gioco più atteso dell’anno. Rockstar ha deciso di concedere il contenuto in esclusiva temporale a Netflix, ma per poco: sei ore dopo arriverà anche su YouTube. Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che sia una miniserie da tre episodi, ma non ci sono conferme in merito.

La data di uscita di GTA 6 rimane fissata per il 19 novembre, tra meno di tre mesi. Invece, la fase di preordine è iniziata a giugno.