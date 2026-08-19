GTA 6, nuovo leak: online video, immagini e la mappa di Vice City

L’hype intorno a GTA 6 sta raggiungendo il suo culmine, ora che mancano tre mesi esatti all’uscita del gioco, fissata per il 19 novembre. Lo dimostra l’attenzione rivolta al nuovo leak che ha appena portato online diversi video e alcune immagini rubate alla nuova opera di Rockstar Games. C’è anche la mappa con la città di Vice City e lo stato di Leonida. Una doverosa premessa: per ovvie ragioni, non troverai il materiale in questo articolo.

Un altro leak per GTA 6, sembra autentico

A distribuire i contenuti è stato CyberLeek, che sul suo profilo X si descrive come uno che sta lottando per i diritti dei giocatori . La sua è un’azione ben orchestrata, con tanto di upload su mirror diversi per ospitare i file, così da evitare che risultino irraggiungibili dopo l’inevitabile eliminazione.

L’obiettivo del leak è quello di alzare la voce contro la politica di Rockstar Games e del publisher Take-Two, ritenuti colpevoli di aver messo in vendita un gioco privo della componente multiplayer (questa non è però necessariamente una colpa), proponendo finti DLC a fronte di un pagamento extra (il riferimento è alla Ultimate Edition) e promuovendo una fase di preordine concentrata esclusivamente sul formato digitale.

CyberLeek afferma inoltre di essere in possesso di altro materiale inedito e di essere pronto a pubblicarlo, pretendendo delle scuse dallo sviluppatore per quanto appena scritto. Ricordiamo che già anni fa, ancora prima del suo annuncio ufficiale, Grand Theft Auto VI è stato protagonista di una enorme fuga di dati che si è poi rivelata autentica. Abbiamo visionato il nuovo materiale ed effettivamente sembra essere genuino.

A ogni modo, non bisognerà aspettare molto prima di avere informazioni e contenuti ufficiali. Il 27 agosto arriverà la lunga anteprima del titolo, in esclusiva temporale su Netflix (per poche ore). Sarà l’occasione di dare uno sguardo approfondito a GTA 6.