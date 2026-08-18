 GTA 6, l'esercito concede giorni liberi ai soldati per giocare?
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GTA 6, l'esercito concede giorni liberi ai soldati per giocare?

Quattro giorni liberi per giocare a GTA 6: è quanto prevederebbe una particolare clausola inserita nei contratti di alcuni militari USA.
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Quattro giorni liberi per giocare a GTA 6: è quanto prevederebbe una particolare clausola inserita nei contratti di alcuni militari USA.
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Mancano tre mesi (tre mesi e un giorno per essere precisi) all’uscita di GTA 6 e molti stanno già pensando a come liberarsi nelle giornate dal 19 novembre in poi per una full immersion a Vice City. Una base dell’esercito statunitense in Georgia sembra esserne a conoscenza e aver deciso di concedere del tempo libero ai militari che rinnovano l’arruolamento, come incentivo, citando proprio il gioco di Rockstar Games nel contratto da sottoscrivere. Sempre che sia tutto vero.

L’esercito concede giorni liberi per GTA 6?

Se la notizia fosse stata pubblicata a inizio aprile avremmo pensato a uno scherzo ben congegnato, ma a quanto pare non è così. Qui sotto la fotografia del documento che include: c’è la clausola che prevede quattro giorni di riposo proprio in concomitanza con l’arrivo del titolo.

Qualsiasi soldato che firmi un contratto di rinnovo dell’arruolamento tra l’1 agosto 2026 e il 14 novembre 2026, sarà autorizzato a ottenere un permesso speciale di quattro giorni […] è specificamente pensato per coincidere con l’attesissima uscita del videogioco Grand Theft Auto VI (GTA 6).

 

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C’è poi un’imprecisione per quanto riguarda la data di uscita, indicata come compresa tra il 20 e il 23 novembre, mentre sappiamo che il gioco arriverà il 19 (a meno che l’esercito USA non sappia già di un altro rinvio).

La redazione di Kotaku che per prima ha ripreso la notizia racconta di non aver ancora potuto verificarne la veridicità. La possibilità che sia un falso non è del tutto da escludere, ma ci sono dettagli che fanno pensare si tratta di un contratto autentico. E tra i commenti all’articolo c’è chi segnala una testimonianza che sembra avvalorarle l’ipotesi.

[…] quando ero in Corea del Sud nel 2006-2007, hanno dato a tutti il ​​lunedì libero per guardare il Super Bowl (13 ore di differenza di fuso orario). Hanno la possibilità di fare parecchio per fidelizzare i dipendenti, quindi qualche giorno libero non è poi un grosso problema.

Fonte: Kotaku

Pubblicato il 18 ago 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
18 ago 2026
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