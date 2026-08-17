 Indovina cosa succede nei commenti del nuovo spot PlayStation
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Indovina cosa succede nei commenti del nuovo spot PlayStation

Sony dedica un nuovo spot a PS5, togliendo di mezzo la versione Standard con lettore: la protesta degli appassionati è inevitabile.
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Sony dedica un nuovo spot a PS5, togliendo di mezzo la versione Standard con lettore: la protesta degli appassionati è inevitabile.
PlayStation, YouTube
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Sony ha pubblicato sui propri canali ufficiali YouTube (anche quello italiano) un nuovo spot dedicato alla sua console PlayStation 5, intitolato It Happens on PS5. Come si può facilmente immaginare, tra i commenti nessuno si è concentrato sulla piattaforma o sui titoli mostrati, cogliendo l’occasione per dar vita all’ennesima ondata di proteste contro la decisione di dire addio ai giochi su disco. Era inevitabile.

I commenti negativi sotto al nuovo spot di PS5

Un’altra ondata di commenti negativi per Sony

Qualsiasi mossa della casa giapponese è ormai accompagnata da una manifestazione di dissenso, ma l’azienda non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Gli investitori hanno applaudito alla scelta e l’hanno premiata sul fronte finanziario. Non ci sono petizionialtre iniziative che possano convincere la società a tenere in vita il supporto fisico, toccherà farsene una ragione al più presto.

Feedback negativi a parte, il video risulta interessante per altri due particolari. Il primo è quello che mostra una breve (anzi brevissima) sequenza di GTA 6, con il protagonista Jason alla guida di una moto e un aereo che lo segue in cielo. La clip, un frame è diventato la copertina di questo articolo, è tratta dal primo trailer pubblicato a fine 2023. È l’ennesima testimonianza di quanto il titolo sia atteso. La seconda ragione è invece visibile qui sotto: al termine del filmato, Sony mostra solo la Digital Edition della console, la Standard non viene più nemmeno presa in considerazione. Manca comunque anche la versione Pro.

PS5: la Standard Edition scompare dal video ufficiale

Concentrandoci su Grand Theft Auto VI, ricordiamo che tra dieci giorni esatti andrà in scena la lunga anteprima su Netflix in cui, forse, vedremo finalmente per la prima volta anche qualche spezzone di gameplay. Rimarrà in esclusiva per poche ore sulla piattaforma di streaming, dopo arriverà anche su YouTube. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, potrebbe trattarsi di una miniserie composta da tre episodi.

Fonte: PlayStation, YouTube

Pubblicato il 17 ago 2026

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Davide Tommasi
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17 ago 2026
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