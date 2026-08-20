Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR

Per certi versi, Steam Frame è rimasto fino a oggi un oggetto del mistero. Presentato lo scorso anno insieme a Steam Machine e Steam Controller, il visore per la realtà virtuale si mostra oggi in alcuni video ufficiali pubblicati da Valve dopo che qualcuno li ha scovati nel client ARM di Steam e li ha condivisi. Insomma, un leak che è rimasto tale per poco tempo.

Online i video ufficiali di Steam Frame

Il primo filmato mostra l’unboxing del dispositivo, con il suo packaging e il contenuto. Ci sono i due controller da impugnare e l’adattatore wireless da collegare al PC per lo streaming dei giochi. Include anche le istruzioni da seguire all’accensione.

STEAM FRAME UPDATE OFFICIAL STEAM FRAME UNBOXING VIDEO BY VALVE pic.twitter.com/eqD3ztfHVz — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

Un altro video è dedicato all’autenticazione con l’account di Steam. Uno dei passaggi prevede di puntare la fotocamera dello smartphone su una delle lenti del visore, metodo che la stessa Valve definisce piuttosto bizzarro, ma funzionale.

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame sign in guide!

You can sign in either by either starting the sign in process on your headset and clicking “Sign into Steam Frame” on your Steam mobile app, by scanning a QR code on the lenses, or by entering your account details manually. pic.twitter.com/vFKBEEZZIH — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

C’è poi la guida per regolare la distanza tra le lenti, attraverso l’apposita ghiera, così da ottenere la migliore qualità e nitidezza possibile delle immagini.

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame IPD adjustment guide by Valve pic.twitter.com/y8PfkywsLh — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

La clip successiva è dedicata a come indossare il visore. C’è un adattatore aggiuntivo magnetico per chi ha occhiali da vista con una montatura ingombrante.

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame Fit guide by Valve pic.twitter.com/55WyAfGXB6 — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

Anche l’adattatore wireless, ovviamente, va configurato a dovere prima di iniziare.

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame wireless adapter guide by Valve pic.twitter.com/qveztHFLLq — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

C’è poi l’Ergonomic Accessories Kit con tre accessori extra, sia per il dispositivo indossabile sia per i controller. All’interno anche un supporto per nasi di tutte le dimensioni (vedere per credere).

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame ergonomic accessories video by Valve pic.twitter.com/yWmxjRtCor — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

Il tutorial successivo è dedicato al cinturino da polso utile perché le periferiche non scivolino dalle mani.

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame controller handstrap guide by Valve pic.twitter.com/IHkv1EYd5z — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

Infine, un’altra guida per applicare gli accessori visti poco sopra.

STEAM FRAME UPDATE Official Steam Frame headset extended light-blocker and top headstrap guide by Valve pic.twitter.com/pDLS7dMzas — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam) August 19, 2026

L’arrivo di Steam Frame sul mercato rimane previsto per l’estate, anche se siamo ormai agli sgoccioli. Il leak potrebbe suggerire che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione. Rimane da sciogliere il nodo legato al prezzo di vendita, che immaginiamo non sarà economico.