 Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR
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Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR

Valve mostra Steam Frame nei primi video ufficiali: unboxing, setup, controller e accessori del nuovo visore per la realtà virtuale.
Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR
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Valve mostra Steam Frame nei primi video ufficiali: unboxing, setup, controller e accessori del nuovo visore per la realtà virtuale.
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Per certi versi, Steam Frame è rimasto fino a oggi un oggetto del mistero. Presentato lo scorso anno insieme a Steam Machine e Steam Controller, il visore per la realtà virtuale si mostra oggi in alcuni video ufficiali pubblicati da Valve dopo che qualcuno li ha scovati nel client ARM di Steam e li ha condivisi. Insomma, un leak che è rimasto tale per poco tempo.

Online i video ufficiali di Steam Frame

Il primo filmato mostra l’unboxing del dispositivo, con il suo packaging e il contenuto. Ci sono i due controller da impugnare e l’adattatore wireless da collegare al PC per lo streaming dei giochi. Include anche le istruzioni da seguire all’accensione.

Un altro video è dedicato all’autenticazione con l’account di Steam. Uno dei passaggi prevede di puntare la fotocamera dello smartphone su una delle lenti del visore, metodo che la stessa Valve definisce piuttosto bizzarro, ma funzionale.

C’è poi la guida per regolare la distanza tra le lenti, attraverso l’apposita ghiera, così da ottenere la migliore qualità e nitidezza possibile delle immagini.

La clip successiva è dedicata a come indossare il visore. C’è un adattatore aggiuntivo magnetico per chi ha occhiali da vista con una montatura ingombrante.

Anche l’adattatore wireless, ovviamente, va configurato a dovere prima di iniziare.

C’è poi l’Ergonomic Accessories Kit con tre accessori extra, sia per il dispositivo indossabile sia per i controller. All’interno anche un supporto per nasi di tutte le dimensioni (vedere per credere).

Il tutorial successivo è dedicato al cinturino da polso utile perché le periferiche non scivolino dalle mani.

Infine, un’altra guida per applicare gli accessori visti poco sopra.

L’arrivo di Steam Frame sul mercato rimane previsto per l’estate, anche se siamo ormai agli sgoccioli. Il leak potrebbe suggerire che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione. Rimane da sciogliere il nodo legato al prezzo di vendita, che immaginiamo non sarà economico.

Fonte: Steam Hardware Updates, X

Pubblicato il 20 ago 2026

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