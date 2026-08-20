Una marea di giochi gratis su Prime con il controller wireless Luna

Sei un amante dei videogiochi e stai cercando un nuovo joypad che sia versatile e non costi un esagerazione? Allora approfitta di questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi acquistare il controller wireless Luna a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Con lo sconto del 29% potrai risparmiare 20 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa un joypad eccezionale che ti darà la possibilità di giocare a tantissimi titoli senza pagare 1 euro in più. Fai alla svelta perché ovviamente la promozione è a tempo limitato e potrebbe scadere a momenti.

Controller wireless Luna: PC, Mac, Smart TV e tanto altro

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti del controller wireless Luna e la sua straordinaria versatilità. Potrai infatti usarlo su tantissime piattaforme come PC, Mac, Smart TV, iPhone, iPad, dispositivi Android e tantissimo altro. Inoltre con il solo abbonamento prime standard potrai accedere a una marea di titoli senza pagare nulla. Goditi giochi come Fallout 4, Hogearts Legacy, Indiana Jones and The Great Circle, Shadow of Tomb Raider, WCR Generations e tanti altri giochi bellissimi.

Il controller ti permette di passare in modo semplice da uno schermo all’altro quando giochi su Luna e potrai addirittura mettere in pausa il gioco su uno schermo e riprenderlo su un altro. Offre una connessione stabile e affidabile con la tecnologia Cloud Direct grazie ai server di gioco di Amazon o tramite Bluetooth sugli altri dispositivi. Ha un impugnatura ergonomica con levette analogiche sfalsate, grilletti precisi e tasti di azione estremamente reattivi.

Questa è davvero una grande opportunità dunque non permettere che scada prima di avvalertene. Vai ora su Amazon e aggiungi al tuo carrello il controller wireless Luna a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.