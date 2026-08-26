 Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games

Dopo i numerosi leak condivisi online da un certo CyberLeak, Rockstar Games ha pubblicato un comunicato ufficiale chiedendo scusa per l'attesa.
Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games
Entertainment Videogame
Dopo i numerosi leak condivisi online da un certo CyberLeak, Rockstar Games ha pubblicato un comunicato ufficiale chiedendo scusa per l'attesa.
Rockstar Games
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Dopo i numerosi leak di GTA 6 ad opera di un certo CyberLeek e la citazione presentata da Take-Two Interactive nei confronti di Microsoft e Discord, Rockstar Games ha finalmente rotto il silenzio pubblicando un comunicato ufficiale su X e Instagram. L’atteso gioco (il precedente capitolo è del 2013) sarà disponibile il 19 novembre su su PS5 e XBOX Series X/S.

Anteprima ufficiale su Netflix

I leak vengono pubblicati online a cadenza quasi giornaliera. Quasi contemporaneamente alla dichiarazione ufficiale di Rockstar Games, CyberLeak ha condiviso un altro video di GTA 6. Si vede il protagonista maschile (Jason Duval) che ruba un’automobile dopo aver preso a pugni il proprietario (un classico della serie) e guida lungo le strade di Vice City mentre viene inseguito dalla polizia. Al termine della clip appare anche la protagonista femminile (Lucia Caminos).

La software house di New York ha chiesto scusa per la lunga attesa (13 anni) ed è dispiaciuta per il modo in cui i fan hanno scoperto il gameplay del gioco. Questo è il comunicato ufficiale in forma tradotta:

Sappiamo che molti di voi stavano aspettando nostre notizie riguardo agli eventi della scorsa settimana. Dire che la diffusione non autorizzata di video del gameplay di Grand Theft Auto VI sia stata straziante per il nostro team sarebbe riduttivo, e ovviamente non era questo il modo in cui volevamo che vedeste il gioco dopo tutto questo tempo. Ci scusiamo profondamente per il tempo che ci è voluto, dal completamento del gioco (quasi finito!) alla condivisione di maggiori dettagli e gameplay ufficiali, fino a fornire alla community tutte le informazioni che desideravate. Siamo entusiasti che domani possiate vedere un extended look del gioco. Ci è voluto più tempo del previsto per prepararla, ma come per ogni cosa che facciamo, sappiamo di dover superare le vostre aspettative e siamo determinati a offrirvi un prodotto al livello che aspettate e meritate. Anche se è un peccato che l’esperienza di gioco possa essere compromessa da alcuni spoiler, speriamo che tutti vogliate aspettare ancora un po’ per provare il gioco in prima persona il 19 novembre. Vogliamo ringraziare tutti i membri della community che ci hanno contattato con messaggi di supporto la scorsa settimana: le vostre parole hanno significato per questo team più di quanto possiate immaginare. In definitiva, stiamo creando questo gioco per voi e senza di voi non avremmo il privilegio di poterlo fare.

Il cosiddetto “extended look”, ovvero l’anteprima ufficiale del gameplay sarà disponibile su Netflix il 27 agosto a partire dalle ore 15:00 (le 21:00 in Italia). Sei ore dopo verrà pubblicata sul canale YouTube di Rockstar Games.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 26 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

T2 chiama in causa Microsoft e Reddit per i nuovi leak di GTA 6

T2 chiama in causa Microsoft e Reddit per i nuovi leak di GTA 6
Un altro leak di GTA 6, forse è trapelata una build giocabile

Un altro leak di GTA 6, forse è trapelata una build giocabile
Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR

Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR
Una marea di giochi gratis su Prime con il controller wireless Luna

Una marea di giochi gratis su Prime con il controller wireless Luna
T2 chiama in causa Microsoft e Reddit per i nuovi leak di GTA 6

T2 chiama in causa Microsoft e Reddit per i nuovi leak di GTA 6
Un altro leak di GTA 6, forse è trapelata una build giocabile

Un altro leak di GTA 6, forse è trapelata una build giocabile
Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR

Come sarà Steam Frame: online i video ufficiali del visore VR
Una marea di giochi gratis su Prime con il controller wireless Luna

Una marea di giochi gratis su Prime con il controller wireless Luna
Luca Colantuoni
Pubblicato il
26 ago 2026
Link copiato negli appunti