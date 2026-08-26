Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games

Dopo i numerosi leak di GTA 6 ad opera di un certo CyberLeek e la citazione presentata da Take-Two Interactive nei confronti di Microsoft e Discord, Rockstar Games ha finalmente rotto il silenzio pubblicando un comunicato ufficiale su X e Instagram. L’atteso gioco (il precedente capitolo è del 2013) sarà disponibile il 19 novembre su su PS5 e XBOX Series X/S.

Anteprima ufficiale su Netflix

I leak vengono pubblicati online a cadenza quasi giornaliera. Quasi contemporaneamente alla dichiarazione ufficiale di Rockstar Games, CyberLeak ha condiviso un altro video di GTA 6. Si vede il protagonista maschile (Jason Duval) che ruba un’automobile dopo aver preso a pugni il proprietario (un classico della serie) e guida lungo le strade di Vice City mentre viene inseguito dalla polizia. Al termine della clip appare anche la protagonista femminile (Lucia Caminos).

La software house di New York ha chiesto scusa per la lunga attesa (13 anni) ed è dispiaciuta per il modo in cui i fan hanno scoperto il gameplay del gioco. Questo è il comunicato ufficiale in forma tradotta:

Sappiamo che molti di voi stavano aspettando nostre notizie riguardo agli eventi della scorsa settimana. Dire che la diffusione non autorizzata di video del gameplay di Grand Theft Auto VI sia stata straziante per il nostro team sarebbe riduttivo, e ovviamente non era questo il modo in cui volevamo che vedeste il gioco dopo tutto questo tempo. Ci scusiamo profondamente per il tempo che ci è voluto, dal completamento del gioco (quasi finito!) alla condivisione di maggiori dettagli e gameplay ufficiali, fino a fornire alla community tutte le informazioni che desideravate. Siamo entusiasti che domani possiate vedere un extended look del gioco. Ci è voluto più tempo del previsto per prepararla, ma come per ogni cosa che facciamo, sappiamo di dover superare le vostre aspettative e siamo determinati a offrirvi un prodotto al livello che aspettate e meritate. Anche se è un peccato che l’esperienza di gioco possa essere compromessa da alcuni spoiler, speriamo che tutti vogliate aspettare ancora un po’ per provare il gioco in prima persona il 19 novembre. Vogliamo ringraziare tutti i membri della community che ci hanno contattato con messaggi di supporto la scorsa settimana: le vostre parole hanno significato per questo team più di quanto possiate immaginare. In definitiva, stiamo creando questo gioco per voi e senza di voi non avremmo il privilegio di poterlo fare.

Il cosiddetto “extended look”, ovvero l’anteprima ufficiale del gameplay sarà disponibile su Netflix il 27 agosto a partire dalle ore 15:00 (le 21:00 in Italia). Sei ore dopo verrà pubblicata sul canale YouTube di Rockstar Games.

