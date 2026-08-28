Extended look di GTA 6: attenzione alle demo fasulle

Ieri sera è stata pubblicata su Netflix un’anteprima estesa di GTA 6. Chi non è abbonato al servizio di streaming può vedere la “extended look” (circa 27 minuti) sul sito o sul canale YouTube di Rockstar Games. I cybercriminali hanno ovviamente sfruttato l’occasione per cercare di ingannare gli utenti e rubare i loro dati personali.

Demo fasulle di GTA 6 per installare un infostealer

L’attesa durata 13 anni (GTA 5 è uscito nel 2013) ha sicuramente ridotto l’attenzione di molti utenti. Digitando “GTA 6 demo” o simili query nei motori di ricerca vengono elencati diversi siti che ospiterebbero una presunta versione giocabile di GTA 6. Uno dei siti individuato dagli esperti di Malwarebytes è quasi la copia di quello legittimo. Al centro della parte superiore c’è un pulsante “Play now” (Gioca ora).

Cliccando sul pulsante viene scaricato il file “gta6_installer.exe“. Le dimensioni sono di circa 1,1 MB, quindi è piuttosto evidente che non può essere l’installer del gioco. Le ignare vittime che eseguono il file installeranno invece un infostealer della famiglia Vidar. Il malware può rubare le informazioni salvate in 19 browser, tra cui password, dati di login, cookie di sessione, cronologia di navigazione e download, dati di compilazione automatica.

Può inoltre accedere alle credenziali dei client FTP e alle directory dei profili Thunderbird. Non c’è nessuna persistenza (esecuzione ad ogni avvio del computer), ma i dati già sottratti permettono ai cybercriminali di accedere a tutti gli account degli utenti. I cookie o token di sessione evitano l’inserimento delle credenziali e consentono anche di aggirare l’autenticazione in due fattori.

Rockstar Games ha solo pubblicato la suddetta anteprima estesa. Non esiste nessuna demo giocabile. GTA 6 sarà disponibile il 19 novembre per PS5 e Xbox Serie X/S (solo digitale). Non esiste una versione per PC.