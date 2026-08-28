 Difesa collettiva contro attacchi AI: appello di 118 aziende
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Difesa collettiva contro attacchi AI: appello di 118 aziende

Oltre 100 aziende, tra cui OpenAI, Google e Microsoft, hanno evidenziato la necessità di un'azione collettiva per difendersi dagli attacchi AI.
Difesa collettiva contro attacchi AI: appello di 118 aziende
Sicurezza Business AI
Oltre 100 aziende, tra cui OpenAI, Google e Microsoft, hanno evidenziato la necessità di un'azione collettiva per difendersi dagli attacchi AI.
Google Gemini
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Perplexity e altre aziende (sono 118 in totale) hanno firmato una lettera aperta per suggerire un’azione collettiva in tema di cybersicurezza. È necessaria una stretta collaborazione per implementare misure che possano velocizzare la risoluzione delle vulnerabilità e quindi prevenire gli attacchi effettuati con modelli o agenti AI. L’azienda di Redmond ha evidenziato che la cosiddetta “patch window” diventa sempre più piccola.

È urgente migliorare le difese cyber

OpenAI sottolinea che, nei prossimi mesi, gli attacchi informatici con l’AI diventeranno molto più diffusi e sofisticati. Le aziende e i servizi pubblici da cui dipendono le comunità, dagli ospedali agli impianti di depurazione delle acque fino all’infrastruttura che alimenta Internet, sono a rischio. L’azienda californiana non cita però l’accesso effettuato da suoi stessi agenti AI ai server di Hugging Face.

I firmatari della lettera elencano tre proposte per una risposta collettiva e quindi un miglioramento delle difese cyber:

  • Riconoscere che la sicurezza attuale non sarà sufficiente: bug persistenti, autorizzazioni eccessive, configurazioni errate, software non sicuro e non aggiornato, autenticazione debole hanno reso i sistemi vulnerabili. I team di sicurezza, in particolare quelli che si occupano di infrastrutture critiche, sono stati storicamente sottodimensionati e necessitano di un incremento di strumenti e risorse
  • Più difensori con capacità informatiche: l’AI mette a disposizione competenze specialistiche a un numero maggiore di addetti alla sicurezza, rendendo le attività di sicurezza fondamentali più rapide, economiche ed efficaci. La condivisione di strumenti, conoscenze pratiche e soluzioni verificate consente ad un’organizzazione di contribuire alla protezione di molte altre
  • Serve una risposta collettiva: le capacità informatiche si stanno evolvendo a livello globale, quindi è necessaria una risposta globale che richiede nuove partnership per innalzare gli standard di sicurezza e trovare nuove soluzioni alle minacce informatiche emergenti

Nella lettera ci sono inoltre diversi consigli per ogni organizzazione, aziende che si occupano di cybersicurezza, aziende che sviluppano modelli AI e governi. Microsoft ha evidenziato che la “patch window” diventa sempre più piccola. L’uso dei tool AI per eseguire gli attacchi ha ridotto l’intervallo di tempo tra la scoperta della vulnerabilità e il suo sfruttamento.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 28 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Lidl investe 5,6 miliardi di euro in un mega data center per l'AI

Lidl investe 5,6 miliardi di euro in un mega data center per l'AI
Google AI Mode diventa un agente di viaggio con queste novità

Google AI Mode diventa un agente di viaggio con queste novità
Adobe lancia su Photoshop un nuovo Editor assistito dall'AI

Adobe lancia su Photoshop un nuovo Editor assistito dall'AI
WhatsApp avvia i test della funzionalità antitruffa

WhatsApp avvia i test della funzionalità antitruffa
Lidl investe 5,6 miliardi di euro in un mega data center per l'AI

Lidl investe 5,6 miliardi di euro in un mega data center per l'AI
Google AI Mode diventa un agente di viaggio con queste novità

Google AI Mode diventa un agente di viaggio con queste novità
Adobe lancia su Photoshop un nuovo Editor assistito dall'AI

Adobe lancia su Photoshop un nuovo Editor assistito dall'AI
WhatsApp avvia i test della funzionalità antitruffa

WhatsApp avvia i test della funzionalità antitruffa
Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 ago 2026
Link copiato negli appunti