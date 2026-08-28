VPN, Antivirus AI, Anti Tracker, AdBlocker con eSIM in regalo grazie a NordVPN

Approfitta dell’offerta di fine estate di NordVPN che, in un unico abbonamento al 75% di sconto e 3 mesi extra, ti offre VPN, Antivirus AI, Anti-Tracker, AdBlocker con eSIM in regalo per navigare all’estero senza roaming. Cosa stai aspettando? Attivala adesso, prima che finisca il periodo promozionale.

Una gioia per la tua sicurezza, ovunque tu sia. La potente VPN, con una copertura di 224 località, ti permette di navigare nel più totale anonimato, evitando di lasciare tracce di te mentre sei online. Inoltre, potrai anche decidere di cambiare posizione virtuale per accedere a tutti i contenuti del web e delle tue piattaforme di streaming preferite, senza alcuna censura né restrizione.

L’Antivirus AI incluso protegge i tuoi dispositivi contro qualsiasi minaccia, reale o presunta. Si tratta di una protezione anti-malware in tempo reale che scansiona qualsiasi download, in cerca di infezioni pericolose, e protegge le tue attività di navigazione in maniera intelligente e ultra approfondita. Questo è proprio quello che cercavi per evitare qualsiasi problema.

Prendi NordVPN: VPN, Antivirus AI, Anti-Tracker, AdBlocker e una eSIM in regalo

Oltre alla VPN e all’Antivirus AI, NordVPN ti regala una eSIM dati per navigare senza roaming quando ti trovi all’estero. Grazie a Saily puoi scegliere tra più di 200 destinazioni piani con giga per la navigazione sicura e conveniente quando ti trovi all’estero. Cosa stai aspettando? Approfittando di questa offerta ottieni tantissimi vantaggi unici!

Incluso nel tuo abbonamento in offerta trovi anche un formidabile Anti-Tracker che blocca qualsiasi azione di monitoraggio nei tuoi confronti. Qualunque sia l’obiettivo, commerciale o cybercriminale, niente e nessuno potrà accedere ai tuoi dati personali, alle tue abitudini e preferenze e nemmeno alla tua cronologia. E il funzionale AdBlocker nasconde qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e popup mentre navighi, regalandoti un’esperienza pulita e consumando meno giga.