 XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon
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XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon

Prezzo contenuto e grande compatibilità per XBOX Nano Controller, già in preordine anche su Amazon: la previsione è che venderà moltissimo.
XBOX Nano Controller è un'ottima idea, già in preordine su Amazon
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Prezzo contenuto e grande compatibilità per XBOX Nano Controller, già in preordine anche su Amazon: la previsione è che venderà moltissimo.
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Non si fa fatica a immaginare che l’XBOX Nano Controller appena annunciato possa far registrare il tutto esaurito un po’ ovunque. Al momento lo si trova già in preordine su Amazon, con la consegna garantita al day one di inizio novembre. È il nuovo joypad compatto progettato dalla divisione gaming di Microsoft, ottimo per chi cerca una periferica di gioco da portare ovunque nella borsa o nello zaino e che non costi troppo.

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È arrivato il nuovo XBOX Nano Controller

Il design dalle dimensioni contenute lo rende ideale anche per i bambini e, più in generale, per chi ha le mani piccole. A caratterizzarlo è infatti una lunghezza di appena 12,7 centimetri, per un peso piuma di circa 100 grammi. Tra i punti di forza c’è la compatibilità con quasi tutte le piattaforme in circolazione: oltre che con le console XBOX, ovviamente, può essere utilizzato con i PC basati su Windows, i dispositivi Android e iOS, oltre ad alcune Smart TV selezionate.

Il design del nuovo XBOX Nano Controller

Eccolo a confronto con quello tradizionale di XBOX. La differenza è notevole, le dimensioni compatte lo rendono adatto anche per giocare su smartphone e tablet.

Il controller tradizionale di XBOX e il nuovo XBOX Nano Controller

È ovviamente dotato di connettività wireless e ha una batteria interna ricaricabile con cavo USB-C (non è incluso, ma va bene quello dello smartphone). Il layout dei pulsanti è quello standard, con due stick analogici, la croce direzionale, i tasti funzione, quelli A, B, X, Y per i comandi principali e quelli dorsali.

Controller XBOX Nano - Compatibile con XBOX Series X|S, XBOX One, PC, dispositivi mobili e dispositivi XBOX Cloud Gaming

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XBOX Nano Controller è in vendita al prezzo di 49,99 dollari. Niente male, considerando i rincari che nell’ultimo periodo hanno interessato qualsiasi prodotto dell’ambito gaming, inclusi i joypad (i possessori di PlayStation ne sanno qualcosa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: XBOX

Pubblicato il 15 ott 2026

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