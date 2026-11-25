L’impatto di GTA 6 sull’industria videoludica è stato enorme, ma anche su quella del porno si è dimostrato significativo. Il colosso del settore, PornHub, ha condiviso alcune statistiche interessanti e piuttosto curiose legate a ciò che ha notato in concomitanza con l’uscita del gioco più atteso dell’anno. Vale la pena segnalarle, diamo un’occhiata a quanto successo.

L’impatto di GTA 6 su PornHub: parlano i numeri

Osservando il primo dei due grafici qui sotto si nota il netto calo del traffico generato sul portale a ridosso della mezzanotte del 19 novembre. Il riferimento è esclusivamente agli Stati Uniti, ma possiamo immaginare che la curva sia risultata simile anche nel resto del mondo, Italia compresa. Le percentuali sono da considerare in riferimento ai numeri medi registrati negli altri giorni in quella fascia oraria. Per dirla diversamente: alle 10 di sera tutti a cercare video XXX, per poi ritrovarsi liberi e potersi così concentrare sul joypad (-15,5% allo scoccare del nuovo giorno). Con la corretta organizzazione e la giusta scala delle priorità si riesce a far tutto.

Un’altra statistica utile per comprendere l’entità del fenomeno è quella relativa al volume delle ricerche in qualche modo legate a Grand Theft Auto VI (ad esempio gta , grand theft auto , gta 6 , gta 6 strip club o gta lucia ). L’immagine qui sotto non ha bisogno di molte spiegazioni.

Restando in tema, ha attirato parecchio l’attenzione anche uno dei primi personaggi incontrati durante la campagna di GTA 6, quello di Mandy (nell’immagine di copertina che apre l’articolo), che si presenta sullo schermo piuttosto svestita. In un certo senso, è diventata più virale degli stessi protagonisti Jason e Lucia, tanto che l’attrice ingaggiata da Rockstar Games per interpretarla, Lexie Shoaibi, si è vista fin da subito costretta a dover fare i conti con una moltitudine di account fake sui social. Effetti collaterali di una fama improvvisa.