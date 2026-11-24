GTA 6 è stato aggiornato ancor prima del lancio, figuriamoci se Rockstar Games ha intenzione di abbandonarlo ora, dopo che ha portato quasi 4 miliardi di dollari in un giorno nelle casse dello sviluppatore e del publisher. È disponibile un nuovo update, in rollout graduale e distribuito soprattutto per intervenire su alcuni problemi riscontrati.

Nuovo aggiornamento per GTA 6: cosa cambia

La patch pesa 603,8 MB su PS5/PS5 Pro (versione 01.002.002) e circa 1,6 GB su XBOX Series X/S (1.0.2.2). Ecco il changelog completo, pubblicato sulle pagine del supporto ufficiale, utile per capire su quali bug interviene.

Risolti diversi problemi che causavano l’arresto anomalo del gioco;

risolto un problema per cui le condizioni meteorologiche non cambiavano per lunghi periodi;

risolto un problema che impediva il corretto salvataggio automatico del gioco;

risolti diversi problemi che impedivano la corretta attivazione delle telefonate, incluse quelle necessarie per far avanzare la storia o sbloccare contenuti delle missioni;

risolto un problema che impediva al giocatore di azzerare il proprio livello di ricercato (Wanted Level);

risolto un problema che impediva al giocatore di utilizzare il bilanciere per lo stacco da terra (deadlift) in palestra;

risolto un problema per cui i partner non consegnavano le borse, impedendo al giocatore di venderle ai ricettatori.

La prime recensioni pubblicate dalla stampa specializzata hanno urlato al miracolo, con un sonoro 99/100 su Metacritic. Il parere degli utenti è un po’ diverso: sull’aggregatore il voto medio è 5,7/10, con il dito puntato sulla scelta di fissare il framerate a 30 fps e su una storia che non sta convincendo tutti. Per essere onesti, chi gli ha assegnato uno 0 è stato eccessivamente duro e critico.

Immagini

I due protagonisti, lo ricordiamo, sono Jason e Lucia. L’avventura è ambientata a Vice City e più in generale nello stato fittizio di Leonida (ispirati rispettivamente a Miami e alla Florida). La mappa è enorme, per qualcuno addirittura troppo, tanto da risultare dispersiva.