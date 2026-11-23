Tesla ha annunciato nel weekend la versione 15 della funzionalità Full Self-Driving (in Europa si chiama Assisted Driving). Include 9 principali novità, la più appariscente della quali è denominata Reality View. Sullo schermo all’interno dell’automobile viene mostrato il rendering in tempo reale della strada. Molti utenti hanno già trovato un nome alternativo: GTA 6 Tesla Edition.

Acceleratore AI4 TRIP al 50%

Tesla ha annunciato la novità su X spiegando che FSD v15 aggiunge una visualizzazione in tempo reale del tragitto. Nelle precedenti versioni della funzionalità veniva mostrata una prospettiva in terza persona con il veicolo sulla strada e un ambiente circostante quasi vuoto e privo di colori, come si può vedere nel seguente video:

Reality View sfrutta solo il 50% della potenza dell’acceleratore AI4 TRIP per generare una versione digitale dell’ambiente circostante in tempo reale. Oltre alla strada e alle altre automobili, sullo schermo vengono mostrati marciapiedi, luci, palazzi, pedoni e altri oggetti del mondo reale, come se fossero inquadrati da una fotocamera posizionata sulla Tesla. Il risultato finale sembra un videogioco. Elon Musk ha evidenziato che è come GTA 6.

Nel post pubblicato sul profilo di Tesla Super Intelligence sono elencate le altre novità di FSD v15:

Encoder visivo potenziato, condiviso tra FSD, Robotaxi e Optimus, addestrato su milioni di video provenienti da Internet per una migliore generalizzazione ed efficienza dei dati che riduce di 25 volte il tasso di interventi critici.

Navigazione migliorata mediante l’utilizzo di un modello AI basato su dati relativi alle preferenze di percorso della flotta.

Selezione del luogo di parcheggio migliorata grazie all’utilizzo dello storico dei parcheggi personalizzato; inoltre, la mappa mostrerà ora diverse opzioni di parcheggio in corrispondenza della destinazione.

Miglioramento del monitoraggio dell’attenzione dei conducenti che indossano cappelli e occhiali da sole.

Rilevamento migliorato di segnali stradali, piccoli animali, detriti stradali e catene.

Migliore rilevamento di buche, dettagli stradali e profondi ristagni di acqua.

Gestione della velocità ottimizzata per ogni profilo conducente, zone scolastiche, limiti di velocità e condizioni meteorologiche avverse.

Funzionalità di cambio marcia automatico (Autoshift) migliorata, grazie all’integrazione con le previsioni di marcia basate sul sistema FSD.

Matteo Salvini (Ministro dei Trasporti) ha recentemente comunicato l’omologazione provvisoria della funzionalità Assisted Driving in Italia (99 euro/mese).