Un contratto da riassumere è un buon modo per capire come ragionano Claude e ChatGPT. Il primo restituisce un testo chiaro, ben organizzato e attento ai dettagli. Il secondo arriva a un risultato simile, ma non si ferma lì, offre di creare un’infografica, leggere il documento ad alta voce e suggerire tre possibili rielaborazioni. Non è soltanto una differenza di funzionalità, ma di filosofia progettuale. Anthropic vuole fare meno cose, ma nel modo più accurato possibile. OpenAI offre un ambiente più versatile, dove convivono strumenti diversi, anche a costo di qualche compromesso.

Claude o ChatGPT? Cinque differenze che contano davvero

Nessuno dei due approcci è migliore in assoluto, dipende da ciò che si cerca. Per chi deve decidere dove investire il proprio tempo, o i propri venti euro al mese, le differenze che contano sono cinque.

La scrittura: precisione contro versatilità

Claude si è guadagnato una reputazione nella scrittura di testi lunghi e strutturati. Articoli, documenti, relazioni, il tipo di testo che richiede coerenza su più pagine, rispetto delle istruzioni di stile e un tono che non vacilli dal primo all’ultimo paragrafo. Chi gli chiede di scrivere un testo di duemila parole con un registro specifico ottiene qualcosa che richiede pochi ritocchi, a volte nessuno. Per chi scrive per mestiere, è la differenza tra uno strumento utile e uno che fa perdere tempo con riscritture continue.

ChatGPT è meno specializzato nella prosa lunga, ma più flessibile nell’approccio. Gli si può chiedere di riscrivere lo stesso paragrafo in cinque registri diversi, di inventare dieci varianti di un titolo, di trasformare un concetto tecnico in una spiegazione per principianti. È un generatore di alternative: produce opzioni tra cui scegliere piuttosto che una singola versione rifinita. Per chi lavora nella comunicazione e ha bisogno di esplorare direzioni diverse prima di decidere, è un vantaggio reale.

La qualità della scrittura dipende anche da quanto si è precisi nelle istruzioni. Un prompt generico produce risultati generici con entrambi i chatbot. Ma a parità di istruzioni dettagliate, Claude tende a produrre testi che suonano meno artificiali, e per chi deve pubblicare a proprio nome, conta più di quanto sembri.

Le immagini

La differenza più netta tra i due è visiva. ChatGPT genera immagini e le modifica, si descrive quello che si vuole, si carica una foto da trasformare, si sviluppano concetti visivi senza uscire dalla conversazione. Adesso può trasformare anche le foto in GIF animate! Per chi lavora con contenuti visivi, come presentazioni, materiali di comunicazione, bozze per i clienti, è una funzione che risparmia il passaggio a un programma esterno.

Claude non genera immagini. Ha ampliato le proprie capacità creative con gli Artefatti, contenuti interattivi, visualizzazioni di dati, piccole applicazioni che funzionano direttamente nel navigatore, ma il suo terreno resta il testo, il codice e la costruzione di strumenti digitali. Se si ha bisogno di un’illustrazione per un articolo o di un bozzetto per una campagna pubblicitaria, Claude non è lo strumento giusto. Se si ha bisogno di una dashboard interattiva per monitorare dei dati o di un prototipo funzionante da mostrare a un cliente, potrebbe esserlo.

ChatGPT offre anche le conversazioni vocali. Si parla con l’assistente come si farebbe al telefono, senza digitare. Per chi preferisce dettare o ragionare ad alta voce, è un modo diverso di interagire che cambia il flusso di lavoro. Claude non ha un equivalente diretto.

Il codice: due filosofie, stesso obiettivo

La programmazione assistita dall’intelligenza artificiale è diventata uno dei campi di battaglia principali tra le due aziende. Entrambe hanno superato la fase del chatbot che suggerisce frammenti di codice, oggi offrono strumenti capaci di lavorare su progetti interi, navigare archivi di codice esistenti, correggere errori e completare compiti che richiedono passaggi multipli.

Claude Code, l’assistente di programmazione di Anthropic, è pensato per lavorare direttamente con il codice sorgente di un progetto. Si è affermato tra chi sviluppa programmi in ambienti a riga di comando. Codex, la risposta di OpenAI, offre un approccio simile ma con flussi di lavoro distribuiti su ambienti di sviluppo diversi.

Per chi non programma di mestiere ma ha bisogno di costruire un sito, automatizzare un compito ripetitivo o correggere uno script che non funziona, entrambi i chatbot sono più che sufficienti. La differenza diventa rilevante per i professionisti, e in quel caso la scelta dipende spesso dall’ambiente di lavoro a cui si è abituati più che dalla qualità del codice prodotto. Un dettaglio pratico: con Claude Code i limiti di utilizzo si raggiungono più in fretta, il che può diventare un fattore quando si lavora su progetti di lunga durata.

Il collaboratore digitale contro il tuttofare

La direzione strategica di Anthropic negli ultimi mesi è stata chiara: trasformare Claude da assistente che risponde a domande in collaboratore che porta a termine incarichi. Con la modalità collaborativa, Claude può gestire compiti articolati che coinvolgono documenti, archivi e strumenti collegati. Si descrive il risultato desiderato e lo si lascia lavorare, organizzare materiali per un progetto, elaborare una raccolta di documenti, preparare file per una presentazione.

ChatGPT si muove in una direzione simile con le proprie funzioni per agenti autonomi, comprese la versione professionale e Codex. La differenza sta nell’impostazione. Anthropic presenta Claude come un collega digitale che si assume la responsabilità di un incarico intero. OpenAI ha costruito un ecosistema più ampio che include assistenza conversazionale, ricerca, strumenti creativi e agenti specializzati.

Nessuno dei due approcci è superiore in assoluto. Chi ha bisogno di un assistente che faccia una cosa alla volta e la faccia bene si troverà a proprio agio con Claude. Chi preferisce avere molti strumenti nella stessa cassetta degli attrezzi apprezzerà la varietà di ChatGPT. La vera differenza emerge quando il compito diventa complesso: un progetto con più documenti, scadenze e decisioni da prendere è il terreno su cui Claude sta cercando di distinguersi.

I prezzi: il costo dell’intelligenza artificiale

Il denaro, come sempre, ha un peso nella decisione. Entrambe le aziende offrono un accesso gratuito con limiti di utilizzo e funzioni ridotte. Gli abbonamenti a pagamento di livello intermedio, ChatGPT Plus e Claude Pro, costano entrambi circa 20 euro al mese. Claude offre la fatturazione annuale, che riduce il costo mensile effettivo per chi è disposto a impegnarsi per un anno intero.

La differenza è nell’ingresso. ChatGPT propone un abbonamento intermedio, Go, a circa 8 euro al mese, pensato per chi vuole qualcosa in più della versione gratuita senza spendere la cifra piena. Claude non ha un equivalente, si passa direttamente dal gratuito ai 20 euro mensili, senza tappe intermedie.

Per chi usa il chatbot una volta alla settimana per scrivere un messaggio di posta o riassumere un articolo, la versione gratuita di entrambi è probabilmente sufficiente. Per chi lo usa ogni giorno per lavoro, la scelta tra i due abbonamenti dipende da cosa si fa con l’assistente. Se si generano immagini, si usano le conversazioni vocali e si ha bisogno di versatilità, ChatGPT offre più funzioni per lo stesso prezzo. Se si scrive, si programma e si gestiscono progetti articolati, l’investimento in Claude Pro si ripaga con la qualità del testo e la profondità degli strumenti di collaborazione.

La notizia migliore è che non è necessario scegliere in modo esclusivo. ChatGPT offre abbastanza nella versione gratuita da restare utile anche per chi paga l’abbonamento di Claude, e viceversa. Usarli entrambi per compiti diversi non è un compromesso, è probabilmente la strategia più sensata. Il modo più rapido per decidere è dare a entrambi lo stesso compito, lo stesso testo da scrivere, lo stesso problema da risolvere, e confrontare i risultati. La teoria serve fino a un certo punto; la pratica chiarisce le idee in cinque minuti.