7 prompt per testare il nuovo generatore di immagini di ChatGPT

Il generatore di immagini di ChatGPT è sempre stato capace di produrre risultati impressionanti, e altrettanto capace di ignorare metà delle istruzioni, alterare i volti oltre ogni riconoscibilità e produrre illuminazioni che sembravano uscite da un interrogatorio di polizia anziché da una foto professionale… La versione 2.5 appena rilasciata, affronta proprio questi problemi.

Secondo OpenAI, l’aggiornamento produce illuminazione più naturale, texture più ricche e, il miglioramento più significativo per chi usa lo strumento regolarmente, segue le istruzioni di modifica con molta più affidabilità attraverso più prompt successivi, preservando meglio i soggetti multipli nelle foto di riferimento. La generazione è anche del cinquanta per cento più veloce rispetto alla versione precedente.

La novità più curiosa è la funzione di disegno. Si può tracciare uno schizzo direttamente nell’interfaccia di ChatGPT e usarlo come riferimento per l’immagine finale. Non serve saper disegnare, il punto è dare al modello la composizione e l’idea di base, lasciando che trasformi uno scarabocchio in qualcosa di spettacolare.

7 prompt per testare le nuove capacità del generatore di immagini di ChatGPT

Lo strumento è disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT, su computer, telefono e web. Ecco sette prompt che vanno molto oltre il classico crea una bella immagine e che testano le capacità specifiche della nuova versione.

1. Tornare indietro nel tempo

Prompt: Mostrami che aspetto avrei se fossi negli anni Ottanta.

Il prompt più semplice della lista, e uno dei più divertenti. L’illuminazione al neon, i capelli voluminosi, i vestiti dell’epoca: la versione 2.5 deve ricostruire un’estetica precisa mantenendo il volto riconoscibile. È il test ideale per la nuova illuminazione naturale e la capacità di preservare dei tratti del viso.

2. Diventare la star di un poster cinematografico

Esempio di prompt: Usando questa foto come riferimento, trasformami nella star di un grande film d’azione. Crea un titolo originale per il film, uno slogan, i crediti in basso e una data di uscita. Il poster deve sembrare un vero manifesto cinematografico, con illuminazione drammatica, composizione cinematografica e un’estetica da grande produzione. Mantieni il mio volto e i miei tratti riconoscibili il più possibile fedeli alla foto di riferimento.

Questo prompt testa la capacità del modello di combinare più elementi, testo leggibile, composizione grafica, coerenza del volto e stile cinematografico — in una singola immagine. È un compito in cui la versione precedente tendeva a fallire su almeno uno degli elementi.

3. Vivere sette vite alternative

Prompt: Usando questa foto come riferimento, crea sette ritratti distinti che mi mostrino in sette vite alternative: astronauta, rockstar, cavaliere medievale, lottatore professionista, eroe di un videogioco, detective di un film in bianco e nero anni Quaranta e cacciatore di taglie in un futuro futuristico. Mantieni il mio volto, la mia età e i miei tratti riconoscibili in ogni versione, ma trasforma completamente vestiti, ambiente e stile.

Sette variazioni dello stesso volto in sette contesti radicalmente diversi, è un test impegnativo sulla coerenza dei tratti facciali attraverso ambienti e illuminazioni diverse.

4. Trasformarsi in un’action figure da collezione

Prompt: Trasformami in un’action figure da collezione esposta nella sua confezione premium. La confezione deve avere un nome di personaggio inventato, uno sfondo illustrato, accessori che riflettano i miei passatempi e una finestra di plastica realistica. Deve sembrare un prodotto vero fotografato per un grande negozio di giocattoli. Includi tre accessori e una ‘abilità speciale’ umoristica sulla confezione. Conserva il mio aspetto riconoscibile dalla foto di riferimento.

5. Proiettare una foto d’infanzia nel futuro

Prompt: Usando questa foto come riferimento, crea una versione realistica della stessa scena ambientata trent’anni nel futuro. Conserva le persone, le pose e i dettagli visivi importanti della fotografia originale, ma aggiorna vestiti, ambiente, tecnologia, architettura e contesto per riflettere un futuro credibile. Deve sembrare una fotografia autentica scattata in quel futuro, non un’illustrazione di fantascienza.

Questo prompt testa due capacità contemporaneamente: la capacità di preservare i soggetti e i dettagli della foto originale, e la capacità di immaginare un futuro visivamente credibile, non il futuro dei film, ma quello plausibile, con tecnologia integrata nella quotidianità anziché astronavi parcheggio.

6. Immaginare le stesse persone vent’anni dopo

Prompt: Prendi le persone in questa fotografia e immagina dove sarebbero realisticamente vent’anni dopo. Conserva le loro identità e i tratti del viso riconoscibili, invecchiale in modo appropriato e crea una nuova fotografia spontanea che mostri come potrebbe essere la loro vita. Dai a ciascuna persona una carriera diversa e credibile, un abbigliamento e un ambiente diversi. Il risultato deve sembrare una fotografia documentaristica autentica.

7. Trasformare lo scarabocchio più brutto del mondo in qualcosa di spettacolare

Questo prompt usa la nuova funzione di disegno di ChatGPT Images 2.5. Si disegna direttamente nell’interfaccia di ChatGPT, un abbozzo, uno scarabocchio, qualcosa che farebbe vergognare un bambino di cinque anni, e poi si chiede al modello di trasformarlo.

Prompt: Trasforma il mio schizzo in un’illustrazione finale spettacolare. Mantieni le forme di base, il posizionamento e l’idea dal mio disegno, ma trasforma il tutto in una scena fantasy altamente dettagliata con illuminazione drammatica, texture credibili e qualità da illustrazione professionale. Non “correggere” il concetto di base, rendi il mio disegno terribile intenzionalmente fantastico.

L’ironia del prompt è voluta, si dà al modello il permesso esplicito di mantenere l’idea pessima ma di renderla visivamente magnifica. È il tipo di divertimento che la funzione di disegno di ChatGPT 2.5 rende possibile per la prima volta.

Cosa è cambiato nella sostanza?

Il salto dalla versione 2.0 alla 2.5 non è solo cosmetico. La differenza più importante per l’uso quotidiano è l’affidabilità nelle modifiche successive. Nella versione precedente, chiedere tre modifiche della stessa immagine produceva spesso un risultato in cui il volto era cambiato, l’illuminazione si era alterata o un dettaglio richiesto era scomparso.

La versione 2.5 mantiene la coerenza attraverso le versioni, cosa che trasforma il generatore di immagini da uno strumento che produce un risultato al primo tentativo in uno con cui si può collaborare per affinare progressivamente il risultato fino a ottenere ciò che si vuole. Per chi non toccava il generatore di immagini di ChatGPT da mesi, è il momento di riaprirlo!