Dopo aver battuto Usain Bolt, il robot umanoide cerca un lavoro...

Il robot che ha battuto Usain Bolt esce dai laboratori di X-Humanoid, un’azienda sostenuta, tra gli altri, da Xiaomi e Baidu. E il suo ingegnere capo, Jack Guo, ha appena rilasciato a Reuters la sua primissima intervista a un media straniero. Le sue rivelazioni sono affascinanti.

Il robot umanoide che ha superato Usain Bolt ora punta a lavorare in fabbrica

Perché dietro le quinte, gli ingegneri inanellavano notti insonni tra una gara e l’altra per perfezionare i programmi, mentre robot di riserva venivano tenuti pronti nel caso in cui le macchine danneggiate non fossero riuscite a ripartire. E nelle fasi precedenti dello sviluppo dell’umanoide, le cadute erano ben più violente, come confessa Jack Guo.

L’ingegnere spiega inoltre in che modo questa competizione permetterà ai suoi robot di progredire. Perché il loro punto debole è chiaramente la frenata. A piena velocità, Ultra supera i 17 metri al secondo per un peso di 75 chili, ma senza un reale modo di arrestarsi di colpo. Risultato? Diversi robot hanno concluso la loro corsa schiantandosi contro il tappeto di ricezione. Guo assicura: le prossime versioni saranno più leggere, freneranno meglio e adotteranno una postura d’arrivo più sicura.

Dalla pista alla fabbrica

Ma questi aggiustamenti non sono in realtà che una tappa. La velocità non è mai stata il vero obiettivo. Vogliamo trasformare l’alta prestazione in alta affidabilità e alta utilità , spiega l’esperto cinese. Paragona così gli umanoidi attuali agli albori dell’automobile. L’idea è innanzitutto rendere i corpi stabili prima di potervi aggiungere un’intelligenza capace di compiti complessi.

Alcuni utilizzi concreti cominciano già a prendere forma. Omni, un modello più piccolo progettato dallo stesso team, è riuscito a salire i 17 piani della sede di X-Humanoid durante un test interno. Presso Foton Cummins, un produttore di motori con sede a Pechino, un altro robot della gamma, Tianyi 2.0, è stato testato per spostare scatoloni da 8 a 12 chili sugli scaffali.

Secondo Guo, i piccoli umanoidi dovrebbero inizialmente trovare la loro collocazione nei servizi e nell’industria leggera. Ultra, dal canto suo, potrebbe un giorno essere impiegato in ispezioni esterne o intervenire durante operazioni di soccorso d’emergenza. Il progresso, decisamente, non si ferma mai.