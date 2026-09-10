 L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare

L'agenzia europea per la cybersicurezza sta testando Mythos 5 e GPT-6 Astra, dopo gli avvertimenti sui rischi e le regole dell'AI Act europeo.
L'Europa mette alla prova Mythos 5 e GPT-6 Astra: cosa possono fare
Sicurezza Business AI
L'agenzia europea per la cybersicurezza sta testando Mythos 5 e GPT-6 Astra, dopo gli avvertimenti sui rischi e le regole dell'AI Act europeo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’ENISA, l’agenzia di cybersicurezza dell’Unione europea, ha ottenuto l’accesso al modello Mythos 5 di Anthropic e lo sta attualmente testando insieme a GPT-6 Astra di OpenAI, come ha confermato un portavoce della Commissione europea.

Per GPT-6 Astra, l’ENISA ha ottenuto l’accesso a questo modello circa una settimana dopo il lancio, mentre per Mythos 5, solo a settembre, nonostante fosse stato annunciato ad aprile. Nel frattempo, Bruxelles ha aumentato la pressione sui nuovi modelli AI. A maggio, 30 eurodeputati hanno chiesto all’ENISA di poterli testare e, dal 2 agosto, l’AI Act consente alla Commissione di richiedere l’accesso ai modelli considerati a rischio sistemico.

Claude Mythos 5 e GPT-6 Astra sotto esame: l’ENISA testa i nuovi modelli AI

La consegna del modello all’ENISA coincide con la pubblicazione di una valutazione da parte di Anthropic che rivela come quattro dei suoi modelli avessero raggiunto l’Internet aperto durante test configurati in modo errato. Tra questi, Mythos 5 ha caricato un pacchetto malevolo sul repository di software PyPI.

Questo caso costituisce una delle prime applicazioni pratiche dell’articolo 55 dell’AI Act, che conferisce ai regolatori il potere di esaminare direttamente i modelli che presentano rischi sistemici, anziché affidarsi unicamente alle informazioni fornite dai progettisti.

Questi test avvengono in un contesto in cui le norme europee sull’AI subiscono pressioni esterne e interne: la Commissione ha accettato di alleggerire alcune parti dell’AI Act per ragioni di competitività, mentre gli Stati Uniti trattano le regolamentazioni tecnologiche europee come una questione commerciale.

Pubblicato il 10 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dopo aver battuto Usain Bolt, il robot umanoide cerca un lavoro...

Dopo aver battuto Usain Bolt, il robot umanoide cerca un lavoro...
7 prompt per testare il nuovo generatore di immagini di ChatGPT

7 prompt per testare il nuovo generatore di immagini di ChatGPT
Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare

Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare
Il Pentagono vuole un modello più permissivo da OpenAI

Il Pentagono vuole un modello più permissivo da OpenAI
Dopo aver battuto Usain Bolt, il robot umanoide cerca un lavoro...

Dopo aver battuto Usain Bolt, il robot umanoide cerca un lavoro...
7 prompt per testare il nuovo generatore di immagini di ChatGPT

7 prompt per testare il nuovo generatore di immagini di ChatGPT
Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare

Agenti di OpenAI hanno usato altri siti per comunicare
Il Pentagono vuole un modello più permissivo da OpenAI

Il Pentagono vuole un modello più permissivo da OpenAI
Tiziana Foglio
Pubblicato il
10 set 2026
Link copiato negli appunti