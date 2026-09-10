Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google ha annunciato una novità molto utile che semplifica l’uso di più password manager su Android. Gli utenti potranno trasferire password e passkey da un password manager all’altro in pochi passaggi, senza scaricare nessun file. È un importante miglioramento in termini di interoperabilità (anche se non rientra tra gli obblighi del Digital Markets Act in Europa).

Come funziona il trasferimento

Il trasferimento delle password richiede il download di un file di testo non cifrato (solitamente un file CSV). È chiaro che questa procedura espone le password ad un grande rischio (possono ad esempio essere facilmente lette da un infostealer). Il problema aumenta con le passkey, in quanto non possono essere trasferite. Gli utenti devono quindi crearle di nuovo per i vari siti e app.

Google ha annunciato oggi una soluzione definitiva. Sui dispositivi con almeno Android 8 è possibile trasferire password e passkey dal password manager dell’azienda californiana ad un password manager di terze parti (e viceversa) in modo semplice e sicuro. Questi sono i passi da seguire:

Apri la nuova app di gestione delle password e scegli l’opzione per importare o copiare le password e le passkey da un altro provider. Il password manager affiderà quindi l’operazione ad Android.

Android individuerà automaticamente i gestori di password presenti sul dispositivo e mostrerà da quali è possibile effettuare l’importazione.

Una volta toccato “Continua”, Android ti reindirizzerà al tuo attuale gestore di password per selezionare, rivedere e autorizzare il trasferimento. I dati verranno quindi trasferiti tra le app in modo rapido e sicuro, nel giro di pochi secondi.

Al momento, la funzionalità è supportata da Google Password Manager, 1Password, Bitwarden e Dashlane. Altri password manager verranno aggiunti nelle prossime settimane.