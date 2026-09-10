 Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze
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Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze

Zuckoff è un'app per iOS che rileva gli smart glass di Meta nelle vicinanze mostrando il nome e la forza del segnale Bluetooth sullo schermo.
Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze
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Zuckoff è un'app per iOS che rileva gli smart glass di Meta nelle vicinanze mostrando il nome e la forza del segnale Bluetooth sullo schermo.
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Uno sviluppatore polacco (Pawel Szydlowski) ha creato un’app per iOS che può segnalare la presenza degli smart glass di Meta nelle vicinanze. Zuckoff, questo è il nome piuttosto originale, rileva il segnale Bluetooth degli occhiali e stima la distanza. Può essere scaricata anche in Italia. Esiste anche una versione Pro a pagamento con funzionalità aggiuntive.

Zuckoff scopre chi indossa gli occhiali di Meta

Come è noto, Zuck è il diminutivo usato per indicare il CEO di Meta. Sostituendo la Z con una F appare chiaro il significato del nome scelto per l’app. L’idea di sviluppare Zuckoff è nata quando Pawel Szydlowski ha visto come gli smart glass dell’azienda californiana vengono usati da alcuni utenti (molestie e registrazioni senza consenso). Meta ha recentemente rilasciato un aggiornamento per bloccare l’attivazione della fotocamera se viene coperto il LED di notifica.

Zuckoff può rilevare tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Lo sviluppatore ha analizzato le “impronte digitali”, ovvero il tipo di segnale Bluetooth emesso da vari smart glass, tra cui Ray-Ban Meta, Oakley Meta e Snap Spectacles, quando sono connessi allo smartphone. Il segnale include identificatori per produttore e modello. Utilizzando queste informazioni, l’app mostra sullo schermo il nome degli occhiali e la forza del segnale (che indica quindi la distanza).

Zuckoff

Non viene specificata la direzione, ma gli utenti possono comunque individuare chi indossa gli smart glass e allontanarsi. Nella descrizione dell’app viene sottolineato che la rilevazione non significa che è stata attivata la registrazione. Zuckoff Pro aggiunge la scansione in background, le notifiche, la Live Activity, il widget per la schermata Home e la cronologia di scansione per 24 ore.

Lo sviluppatore suggerisce a Meta di seguire l’esempio di Apple e Google. Le due aziende hanno sviluppato uno standard che permette mostrare un avviso sullo smartphone quando c’è un tracker Bluetooth nelle vicinanze.

Fonte: Business Insider

Pubblicato il 10 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 set 2026
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