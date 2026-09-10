Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze

Uno sviluppatore polacco (Pawel Szydlowski) ha creato un’app per iOS che può segnalare la presenza degli smart glass di Meta nelle vicinanze. Zuckoff, questo è il nome piuttosto originale, rileva il segnale Bluetooth degli occhiali e stima la distanza. Può essere scaricata anche in Italia. Esiste anche una versione Pro a pagamento con funzionalità aggiuntive.

Come è noto, Zuck è il diminutivo usato per indicare il CEO di Meta. Sostituendo la Z con una F appare chiaro il significato del nome scelto per l’app. L’idea di sviluppare Zuckoff è nata quando Pawel Szydlowski ha visto come gli smart glass dell’azienda californiana vengono usati da alcuni utenti (molestie e registrazioni senza consenso). Meta ha recentemente rilasciato un aggiornamento per bloccare l’attivazione della fotocamera se viene coperto il LED di notifica.

Zuckoff può rilevare tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Lo sviluppatore ha analizzato le “impronte digitali”, ovvero il tipo di segnale Bluetooth emesso da vari smart glass, tra cui Ray-Ban Meta, Oakley Meta e Snap Spectacles, quando sono connessi allo smartphone. Il segnale include identificatori per produttore e modello. Utilizzando queste informazioni, l’app mostra sullo schermo il nome degli occhiali e la forza del segnale (che indica quindi la distanza).

Non viene specificata la direzione, ma gli utenti possono comunque individuare chi indossa gli smart glass e allontanarsi. Nella descrizione dell’app viene sottolineato che la rilevazione non significa che è stata attivata la registrazione. Zuckoff Pro aggiunge la scansione in background, le notifiche, la Live Activity, il widget per la schermata Home e la cronologia di scansione per 24 ore.

Lo sviluppatore suggerisce a Meta di seguire l’esempio di Apple e Google. Le due aziende hanno sviluppato uno standard che permette mostrare un avviso sullo smartphone quando c’è un tracker Bluetooth nelle vicinanze.