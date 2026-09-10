Con soli 50€ velocizzi il tuo PC Windows grazie a CCleaner

Il tuo computer è lento e stai pensando di cambiarlo? Evita di spendere oltre 1000 euro a causa dell’aumento delle memorie! Con CCleaner velocizzi il tuo PC Windows con soli 51,96 euro il primo anno! Grazie a questa soluzione hai tutte le funzionalità necessarie per dare nuova vita al tuo vecchio dispositivo e lo mantieni scattante con un piccolissimo abbonamento annuale.

Mantenere in salute il tuo PC Windows è importantissimo perché con CCleaner ogni volta che lo accendi e lo usi è veloce come la prima volta che lo hai comprato. E se adesso sembra non funzionare per nulla devi solo installare l’applicazione e iniziare a sfruttare ogni opzione e seguire tutti i suggerimenti che ti vengono forniti direttamente dal software intelligente.

Tutte le funzionalità incluse con CCleaner

Scopri tutte le funzionalità incluse nel tuo nuovo abbonamento a CCleaner! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa per far tornare al suo splendore iniziale il tuo PC Windows. Velocità, fluidità e potenza! Tutto quello che ultimamente non sembra funzionare.

Ottimizzazione prestazioni

Sfrutta la funzionalità Ottimizzazione prestazioni di CCleaner 6 che blocca le attività in background non necessarie per migliorare le prestazioni del PC rendendolo più fluido e veloce.

Sfrutta la funzionalità che blocca le attività in background non necessarie per migliorare le prestazioni del PC rendendolo più fluido e veloce. Controllo integrità

Con questa opzione sei tu stesso che analizza, ottimizza e corregge il PC da un’unica posizione per migliorare le prestazioni e prolungare la durata.

Con questa opzione sei tu stesso che analizza, ottimizza e corregge il PC da un’unica posizione per migliorare le prestazioni e prolungare la durata. Aggiornamento software

Grazie a questa genialata aggiorni il software con un’unica operazione per ottenere gli aggiornamenti più recenti e risolvere le falle nella sicurezza.

Grazie a questa genialata aggiorni il software con un’unica operazione per ottenere gli aggiornamenti più recenti e risolvere le falle nella sicurezza. Pulizia programmata

Pianifica una pulizia regolare del PC senza muovere un dito, lascia fare al professionista del pulito.

Pianifica una pulizia regolare del PC senza muovere un dito, lascia fare al professionista del pulito. Protezione della privacy

Proteggi la tua privacy online e impedisci agli inserzionisti di seguirti eliminando i tracker online dai browser Web.

Proteggi la tua privacy online e impedisci agli inserzionisti di seguirti eliminando i tracker online dai browser Web. Maggiore velocità del computer

Elimina i file non necessari e le impostazioni che occupano spazio nel disco rigido e rallentano il PC in pochi semplici clic.

Elimina i file non necessari e le impostazioni che occupano spazio nel disco rigido e rallentano il PC in pochi semplici clic. Pulizia intelligente

Cancella automaticamente i dati di esplorazione dopo la chiusura del browser Web grazie a impostazioni intelligenti che migliorano l’esperienza stessa con il software.

Cancella automaticamente i dati di esplorazione dopo la chiusura del browser Web grazie a impostazioni intelligenti che migliorano l’esperienza stessa con il software. Assistenza prioritaria

In caso di problemi o dubbi ottieni assistenza prioritaria quando contatti il team del supporto per domande su prodotti e abbonamenti.

In caso di problemi o dubbi ottieni assistenza prioritaria quando contatti il team del supporto per domande su prodotti e abbonamenti. Speccy e Recuva Professional

Grazie a queste app pluripremiate per il ripristino dei file e l’inventario dell’hardware nel PC hai una marcia in più con il tuo PC Windows.