 Con soli 50€ velocizzi il tuo PC Windows grazie a CCleaner
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Con soli 50€ velocizzi il tuo PC Windows grazie a CCleaner

Non spendere più di 1000€ per cambiare computer, ma velocizzalo con soli 50€ grazie a CCleaner, la soluzione ideale per dargli nuova vita.
Con soli 50€ velocizzi il tuo PC Windows grazie a CCleaner
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Non spendere più di 1000€ per cambiare computer, ma velocizzalo con soli 50€ grazie a CCleaner, la soluzione ideale per dargli nuova vita.
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Il tuo computer è lento e stai pensando di cambiarlo? Evita di spendere oltre 1000 euro a causa dell’aumento delle memorie! Con CCleaner velocizzi il tuo PC Windows con soli 51,96 euro il primo anno! Grazie a questa soluzione hai tutte le funzionalità necessarie per dare nuova vita al tuo vecchio dispositivo e lo mantieni scattante con un piccolissimo abbonamento annuale.

Ottieni CCleaner al 20% di sconto!

Mantenere in salute il tuo PC Windows è importantissimo perché con CCleaner ogni volta che lo accendi e lo usi è veloce come la prima volta che lo hai comprato. E se adesso sembra non funzionare per nulla devi solo installare l’applicazione e iniziare a sfruttare ogni opzione e seguire tutti i suggerimenti che ti vengono forniti direttamente dal software intelligente.

Tutte le funzionalità incluse con CCleaner

Scopri tutte le funzionalità incluse nel tuo nuovo abbonamento a CCleaner! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa per far tornare al suo splendore iniziale il tuo PC Windows. Velocità, fluidità e potenza! Tutto quello che ultimamente non sembra funzionare.

Ottieni CCleaner al 20% di sconto!
  • Ottimizzazione prestazioni
    Sfrutta la funzionalità Ottimizzazione prestazioni di CCleaner 6 che blocca le attività in background non necessarie per migliorare le prestazioni del PC rendendolo più fluido e veloce.
  • Controllo integrità
    Con questa opzione sei tu stesso che analizza, ottimizza e corregge il PC da un’unica posizione per migliorare le prestazioni e prolungare la durata.
  • Aggiornamento software
    Grazie a questa genialata aggiorni il software con un’unica operazione per ottenere gli aggiornamenti più recenti e risolvere le falle nella sicurezza.
  • Pulizia programmata
    Pianifica una pulizia regolare del PC senza muovere un dito, lascia fare al professionista del pulito.
  • Protezione della privacy
    Proteggi la tua privacy online e impedisci agli inserzionisti di seguirti eliminando i tracker online dai browser Web.
  • Maggiore velocità del computer
    Elimina i file non necessari e le impostazioni che occupano spazio nel disco rigido e rallentano il PC in pochi semplici clic.
  • Pulizia intelligente
    Cancella automaticamente i dati di esplorazione dopo la chiusura del browser Web grazie a impostazioni intelligenti che migliorano l’esperienza stessa con il software.
  • Assistenza prioritaria
    In caso di problemi o dubbi ottieni assistenza prioritaria quando contatti il team del supporto per domande su prodotti e abbonamenti.
  • Speccy e Recuva Professional
    Grazie a queste app pluripremiate per il ripristino dei file e l’inventario dell’hardware nel PC hai una marcia in più con il tuo PC Windows.

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Pubblicato il 10 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 set 2026
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