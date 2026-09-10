 Windows 11 ha una scorciatoia segreta che apre LinkedIn
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Windows 11 ha una scorciatoia segreta che apre LinkedIn

Una combinazione complessa permette di aprire LinkedIn su Windows 11: la scorciatoia è legata alle vecchie tastiere con pulsante Office.
Windows 11 ha una scorciatoia segreta che apre LinkedIn
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Una combinazione complessa permette di aprire LinkedIn su Windows 11: la scorciatoia è legata alle vecchie tastiere con pulsante Office.
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Chi trascorre le proprie giornate alla scrivania e di fronte al monitor sa bene quanto possano tornare utili le scorciatoie da tastiera: fanno risparmiare tempo prezioso, permettono di accedere rapidamente alle risorse o di eseguire comandi in modo veloce. Alcune diventano veri e propri automatismi: si pensi ad esempio a Ctrl+C e Ctrl+V per copia e incolla o a Ctrl+Te Ctrl+W quando c’è bisogno di aprire o chiudere le schede nel browser. Per qualche motivo tutto da chiarire, Microsoft ne ha nascosta una in Windows 11 che nemmeno un contorsionista riuscirebbe a eseguire con una sola mano.

La scorciatoia di Windows 11 che apre LinkedIn

È quella che prevede la pressione simultanea dei pulsanti Ctrl+Alt+Shift+Win+L. A cosa serve? Ce lo suggerisce quella L finale: ad aprire LinkedIn nel browser predefinito. Prima di atterrare su https://www.linkedin.com/feed/ esegue però uno step intermedio, passando da https://www.linkedin.com/?trk=Officekey, quasi certamente per effettuare il monitoraggio/tracciamento delle visite.

La redazione del sito Windows Latest ha provato ad approfondire la questione, senza però riuscire a trovare alcun documento ufficiale che descrive la scorciatoia nello specifico. La spiegazione più plausibile è che sia collegata al pulsante Office presente su alcune vecchie tastiere (nell’immagine qui sotto), a sua volta associato a un’azione eseguibile anche premendo la combinazione Ctrl+Alt+Shift+Win. Oggi, quest’ultima rimanda a https://m365.cloud.microsoft/, passando però prima per un istante da https://m365.cloud.microsoft/?from=OfficeKey.

Il pulsante Office presente su alcune vecchie tastiere

Una pagina del supporto ufficiale spiega che il tasto fisico poteva tornare utile per aprire rapidamente applicazioni come Word ed Excel. Tutte le combo elencate di seguito funzionano ancora su Windows 11, sostituendo Office con Ctrl+Alt+Shift+Win. In alcuni casi lanciano le app (se installate), in altri caricano il servizio nel browser, incluso proprio LinkedIn.

  • Office+W apre Word;
  • Office+X apre Excel;
  • Office+P apre PowerPoint;
  • Office+O apre Outlook;
  • Office+T apre Teams;
  • Office+D apre OneDrive in Esplora file;
  • Office+N apre OneNote;
  • Office+Y apre Viva Engage;
  • Office+L apre LinkedIn.

Fonte: Windows Latest

Pubblicato il 10 set 2026

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Cristiano Ghidotti
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10 set 2026
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