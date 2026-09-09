Windows 11 più veloce anche con 8 GB di RAM

Microsoft ha avviato all’inizio del 2026 un piano per rendere Windows 11 più veloce e reattivo. Un intervento che arriva in un momento in cui i PC con 8 GB di RAM, un tempo considerati ormai superati, restano invece ancora molto diffusi, complice anche la crisi della RAM.

Tra la carenza e l’impennata del prezzo delle memorie, molti si sono detti che non era il momento di abbandonare il proprio PC, anche se datato. Conseguenza? Microsoft deve tenerne conto nel suo progetto per rendere Windows 11 più performante.

Windows 11, buone notizie per chi ha 8 GB di RAM sul PC

All’inizio di agosto 2026, l’azienda svela come intende procedere per migliorare le prestazioni di Windows sui PC con 8 GB di RAM. E circa una settimana dopo, si apprende che la strada intrapresa è quella giusta.

Durante una conferenza all’IFA di Berlino, Mark Linton, vicepresidente della divisione Windows & Devices di Microsoft, conferma che i miglioramenti sono reali. Abbiamo compiuto progressi significativi su aspetti come il tempo di avvio, la reattività di Windows Hello […] , spiega, precisando al contempo di stare ottimizzando Windows 11 affinché 8 GB di RAM funzionino perfettamente anche su queste macchine .

Queste dichiarazioni non sono accompagnate da cifre e fanno probabilmente riferimento a una build interna di Windows 11, non ancora accessibile al pubblico. Bisognerà attendere prima che queste modifiche arrivino dapprima in versione beta per gli iscritti al programma Windows Insider, poi in una versione stabile distribuita a tutti gli utenti. Al momento non è stata comunicata alcuna data.