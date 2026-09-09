Microsoft rilascia oltre 600 patch per Windows 11

Microsoft ha rilasciato ieri sera le patch per tutti i suoi software. Il numero totale è 974, come indicato in questa pagina, oltre il doppio rispetto al mese di agosto. Solo quelle per Windows (inclusa la versione Server) sono 723. L’incremento notevole è dovuto all’uso di tool AI per la ricerca dei problemi di sicurezza.

Patch per 611 vulnerabilità di Windows 11 25H2/24H2

Gli attuali modelli AI, tra cui GPT-5.6 Sol di OpenAI e Mythos 5.1 di Anthropic, offrono capacità cyber superiori a quelle umane. Nelle mani sbagliate possono essere sfruttati per attacchi informatici (ecco perché non sono disponibili a tutti). Allo stesso tempo consentono di velocizzare la ricerca delle vulnerabilità software e la scrittura delle patch. Dal mese di giugno, Microsoft utilizza la sua infrastruttura MDASH per la scansione del codice di Windows 11 con oltre 100 agenti AI specializzati.

Per capire l’importanza di questo tool è sufficiente leggere i numeri (includono anche le vecchie patch aggiornate). Nell’intero 2025 sono state rilasciate 1.139 patch. Quelle distribuite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno sono 124, 61, 97, 173, 161 e 220, rispettivamente. L’aumento notevole è avvenuto a luglio: 663 patch. Ad agosto sono arrivate 457 patch. Il Patch Tuesday di settembre ha battuto tutti i record: 974 patch. Tra gennaio e settembre sono state quindi rilasciate 2.930 patch, oltre il doppio dell’intero 2025.

Solo le patch per tutte le versioni di Windows sono 723 (erano 240 ad agosto). Quelle per Windows 11 25H2/24H2 sono 611.

Per Windows 11 25H2/24H2 è stato distribuito ieri sera l’aggiornamento KB5124008 che include interessanti novità, tra cui la possibilità di spostare la barra delle applicazioni e ridimensionare il menu Start. È stato anche velocizzato l’avvio di Esplora file.

Microsoft ha risolto inoltre tre bug introdotti con i precedenti aggiornamenti. Riguardano la personalizzazione del puntatore del mouse, le impostazioni dello sfondo del desktop e il mancato avvio di Teams e Outlook sui dispositivi con processori Arm. Ancora da risolvere il bug che mostra erroneamente la disattivazione di Microsoft Defender Antivirus.