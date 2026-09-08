 Vulnerabilità di Lenovo consente accesso agli account Dropbox
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Vulnerabilità di Lenovo consente accesso agli account Dropbox

I cybercriminali hanno effettuato l'accesso a circa 5.000 account Dropbox sfruttando una vulnerabilità del processo di verifica del servizio Lenovo ID.
Vulnerabilità di Lenovo consente accesso agli account Dropbox
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I cybercriminali hanno effettuato l'accesso a circa 5.000 account Dropbox sfruttando una vulnerabilità del processo di verifica del servizio Lenovo ID.
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Una vulnerabilità nel sistema di verifica delle email di Lenovo ha permesso ai cybercriminali di accedere a circa 5.000 account Dropbox. L’increscioso incidente è avvenuto tra il 4 e il 21 agosto. L’azienda californiana ha inviato un’email agli utenti interessati, spiegando cosa è successo e i passi da seguire per proteggere l’account.

Problema causato dall’uso del Lenovo ID

Nell’email inviata agli utenti, Dropdox scrive di aver rilevato un accesso non autorizzato all’account tra il 4 e il 21 agosto. Dall’analisi dei log non risultano però attività particolari, come la visualizzazione o il download dei file. Al momento non è chiaro quindi lo scopo dell’intrusione.

L’azienda californiana ha descritto la causa dell’incidente di sicurezza. Dropbox sfrutta il servizio di autenticazione di Lenovo, quindi gli utenti possono effettuare l’accesso all’account con un Lenovo ID verificato. A causa di una vulnerabilità nel processo di verifica delle email di Lenovo, ignoti cybercriminali hanno registrato un Lenovo ID usando l’indirizzo email degli utenti e quindi usato il Lenovo ID per accedere all’account Dropbox associato allo stesso indirizzo email.

Per quanto detto, il problema riguarda anche gli utenti che non hanno mai usato un Lenovo ID. Secondo Reuters sono interessati circa 5.000 account e i cybercriminali hanno visualizzato i file di circa un terzo di essi. Dropbox sottolinea nell’email che sono state chiuse tutte le sessioni di login tramite Lenovo ID e tagliato l’associazione tra account Dropbox e Lenovo, quindi non è possibile accedere con un Lenovo ID senza inserire la password Dropbox.

L’azienda californiana consiglia agli utenti di cambiare la password dell’account Dropbox, cambiare la password dell’account email e soprattutto attivare l’autenticazione in due fattori (non era attivata per gli account compromessi).

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 8 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 set 2026
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