Truffa del trading online, gli rubano oltre 125.000 euro in tre mesi

In tre mesi gli hanno sottratto oltre 125.000 euro. La vittima è un cittadino crotonese, attirato dalla prospettiva di facili guadagni attraverso un post pubblicato su un social network. Ad architettare la truffa sono state otto persone, tutte residenti a Roma, identificate dalla Polizia di Stato e segnalate all’Autorità Giudiziaria, sulle quali ora pesa l’accusa di ricettazione.

Denunce per un falso sito di trading online

I sedicenti broker hanno messo online un falso sito di trading, chiedendo al malcapitato di inviare il suo denaro tramite bonifici effettuati verso conti correnti da loro controllati. Una volta lì, le somme sono poi state trasferite all’estero nel tentativo di farne perdere le tracce. In seguito alla denuncia da parte di chi ha subito il raggiro è scattata l’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone e coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

I responsabili sono titolari o amministratori di società. Il procedimento si trova nella fase preliminare e, come si legge nel comunicato della Polizia Postale, gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Non sono stati diramati altri dettagli utili per ricostruire la vicenda nei particolari. Vale comunque la pena segnalarla: testimonia quanto siano ancora diffusi i tentativi di raggiro che fanno leva sulla falsa promessa di un guadagno. L’invito è come sempre quello di diffidare da chi prospetta un ritorno economico che può sembrare troppo conveniente per essere vero.

Il rischio è dietro l’angolo, massima attenzione

Purtroppo, non si tratta del primo episodio di questo tipo e temiamo che non sarà l’ultimo. Cadere in una truffa legata al trading è più facile di quanto si possa pensare. Di recente i criminali hanno iniziato ad affidarsi anche all’intelligenza artificiale. Ad esempio, su queste pagine abbiamo dedicato un articolo al deepfake di Giorgia Meloni che propone investimenti da 250 euro, scovato nel feed di Facebook.